App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
30€ verdienen
Jetzt mit Krypto starten & Bonus sichern
3.08 T $
Bitcoin-Kurs87,927.00 $-2.00%
Ethereum-Kurs2,904.49 $-3.17%
XRP-Kurs1.89 $-0.33%
BNB-Kurs869.79 $-2.52%
Solana-Kurs126.94 $-0.31%
TRON-Kurs0.297789 $0.13%
Dogecoin-Kurs0.122423 $-1.17%
Cardano-Kurs0.350487 $-0.36%
Zcash-Kurs357.23 $3.11%
Hyperliquid-Kurs20.78 $-2.95%
Chainlink-Kurs12.04 $-1.75%
Regulierung 

Bank Frick erhält MiCAR-Lizenz: Krypto-Angebot für ganz Europa

Mit der MiCAR-Zulassung schafft Bank Frick den Sprung in den gesamteuropäischen Krypto-Markt. Der einheitliche Rechtsrahmen eröffnet neue Spielräume für regulierte Digital-Asset-Services. Welche strategische Bedeutung das für das Krypto-Banking in Europa hat.

Timur Yildiz
Teilen
Bitcoin-Kurs87,927.00 $-2.00 %
Bitcoin kaufen
Bank Frick Hauptsitz in Balzers mit Firmenlogo nach Erhalt der MiCAR-Zulassung für europaweites Krypto-Banking

Beitragsbild: Bank Frick

 | Die MiCAR-Zulassung ermöglicht Bank Frick, regulierte Krypto-Dienstleistungen künftig im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten
  • Die liechtensteinische Bank Frick hat von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die Zulassung nach der europäischen Krypto-Regulierung MiCA erhalten. Damit kann das Institut seine regulierten Digital-Asset-Dienstleistungen künftig einfacher in allen dreißig Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums anbieten.
  • Die Markets in Crypto Assets Regulation schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Krypto-Markt in der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum. Sie definiert klare Vorgaben für Aufsicht, Transparenz und Anlegerschutz. Für Bank Frick bedeutet die Genehmigung konkret, dass das Institut Krypto-Werte für Kunden verwahren, Orders ausführen sowie Übertragungsdienste für Krypto-Assets grenzüberschreitend anbieten darf.
  • Für das Haus aus Balzers ist die MiCAR-Zulassung ein weiterer Meilenstein in der strategischen Ausrichtung auf digitale Vermögenswerte. Bereits seit 2018 bietet Bank Frick den Handel sowie die Verwahrung von Krypto-Werten in einem regulierten Bankenumfeld an. Grundlage dafür war unter anderem das liechtensteinische Token- und VT-Dienstleister-Gesetz, das dem Institut frühzeitig Rechtssicherheit verschaffte.
  • “Die standardisierten Regeln von MiCAR erleichtern es uns erheblich, unsere regulierten Produkte europaweit anzubieten und unsere Position als Produktführer weiter auszubauen”, erklärt Jonas Gantenbein, Head of Digital Assets bei Bank Frick. Zugleich erhöhe der neue Rechtsrahmen die Sicherheit und Transparenz für professionelle Kunden und Investoren.
  • Mit der frühen Positionierung im Bereich Digital Assets verfügt Bank Frick nach eigenen Angaben über umfangreiche operative Erfahrung und ein speziell auf Krypto-Unternehmen zugeschnittenes Produktangebot. Die MiCA-Regulierung stärke nicht nur das Vertrauen in den Markt insgesamt, sondern schaffe auch die Grundlage für weiteres Wachstum dieses Geschäftssegments, so die Bank.
  • Für den europäischen Krypto-Markt ist die Zulassung ein weiteres Signal dafür, dass regulierte Banken zunehmend eine zentrale Rolle bei der Verwahrung und Abwicklung digitaler Vermögenswerte übernehmen.
Empfohlenes Video
Trump crasht Bitcoin: Kaufchance oder 80k-Absturz?

Quelle:

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine goldene Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der bunte Ethereum-Finanzcharts und -Grafiken anzeigt.
KursanalyseEthereum-Prognose: Der Fehlausbruch hat Spuren hinterlassen
Mann an seinem Arbeitsplatz auf dem Parkett der New Yorker Börse schaut auf Monitor
Die HintergründeTokenisierungspläne der New York Stock Exchange: Ist das der Todesstoß für Krypto?
Eine goldene XRP-Münze mit dem Ripple-Logo und einer Weltkarte ruht auf einer dunklen Oberfläche, die von roten Finanzdiagrammlinien beleuchtet wird.
Ripple Coin im FokusXRP-Kurs bricht unter 2 US-Dollar – steht jetzt alles auf der Kippe?
Canton
0.146817 $
17.69%
MYX Finance
6.08 $
16.71%
HTX DAO
0.000002 $
4.35%
Midnight
0.061285 $
3.32%
Zcash
357.23 $
3.11%
POL (ex-MATIC)
0.133363 $
2.80%
Render
1.96 $
2.59%
Sky
0.063544 $
2.37%
Uniswap
4.84 $
2.14%
Rain
0.008792 $
1.78%
Provenance Blockchain
0.025069 $
-10.49%
Ethena
0.172584 $
-4.81%
MemeCore
1.58 $
-3.59%
Wrapped Beacon ETH
3,159.88 $
-3.22%
Kelp DAO Restaked ETH
3,085.93 $
-3.22%
Ethereum
2,904.49 $
-3.17%
Wrapped stETH
3,558.51 $
-3.13%
Wrapped eETH
3,154.12 $
-3.13%
WETH
2,903.11 $
-3.12%
Rocket Pool ETH
3,356.67 $
-3.12%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren