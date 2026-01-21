- Die liechtensteinische Bank Frick hat von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die Zulassung nach der europäischen Krypto-Regulierung MiCA erhalten. Damit kann das Institut seine regulierten Digital-Asset-Dienstleistungen künftig einfacher in allen dreißig Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums anbieten.
- Die Markets in Crypto Assets Regulation schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Krypto-Markt in der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum. Sie definiert klare Vorgaben für Aufsicht, Transparenz und Anlegerschutz. Für Bank Frick bedeutet die Genehmigung konkret, dass das Institut Krypto-Werte für Kunden verwahren, Orders ausführen sowie Übertragungsdienste für Krypto-Assets grenzüberschreitend anbieten darf.
- Für das Haus aus Balzers ist die MiCAR-Zulassung ein weiterer Meilenstein in der strategischen Ausrichtung auf digitale Vermögenswerte. Bereits seit 2018 bietet Bank Frick den Handel sowie die Verwahrung von Krypto-Werten in einem regulierten Bankenumfeld an. Grundlage dafür war unter anderem das liechtensteinische Token- und VT-Dienstleister-Gesetz, das dem Institut frühzeitig Rechtssicherheit verschaffte.
- “Die standardisierten Regeln von MiCAR erleichtern es uns erheblich, unsere regulierten Produkte europaweit anzubieten und unsere Position als Produktführer weiter auszubauen”, erklärt Jonas Gantenbein, Head of Digital Assets bei Bank Frick. Zugleich erhöhe der neue Rechtsrahmen die Sicherheit und Transparenz für professionelle Kunden und Investoren.
- Mit der frühen Positionierung im Bereich Digital Assets verfügt Bank Frick nach eigenen Angaben über umfangreiche operative Erfahrung und ein speziell auf Krypto-Unternehmen zugeschnittenes Produktangebot. Die MiCA-Regulierung stärke nicht nur das Vertrauen in den Markt insgesamt, sondern schaffe auch die Grundlage für weiteres Wachstum dieses Geschäftssegments, so die Bank.
- Für den europäischen Krypto-Markt ist die Zulassung ein weiteres Signal dafür, dass regulierte Banken zunehmend eine zentrale Rolle bei der Verwahrung und Abwicklung digitaler Vermögenswerte übernehmen.
