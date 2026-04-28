Schwache Kurse und angespannte Stimmung prägen den Markt. Entscheidend wird, wie die Fed ihre nächsten Schritte kommuniziert.

Der Krypto-Markt bleibt schwach und führt die verhaltene Entwicklung der letzten Tage fort. Bitcoin notiert aktuell bei 76.884 US-Dollar und verzeichnet auf Sicht von 24 Stunden ein Minus von 1,18 Prozent. Auch Ethereum gibt nach und fällt um 1,49 Prozent auf 2.288 US-Dollar. XRP verliert 1,91 Prozent und liegt bei 1,39 US-Dollar. Solana gehört ebenfalls zu den Verlierern und rutscht um 1,95 Prozent auf 84,08 US-Dollar ab.

Herrscht bald extreme Angst im Krypto-Markt? / Quelle: BTC-ECHO

Während der Markt eher strauchelt und viele große Coins weiter unter ihren Allzeithochs notieren, zeigen sich die traditionellen Finanzmärkte in den USA deutlich robuster. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq notieren auf Höchstständen. Zugleich bleibt die Stimmung unter Anlegern angespannt. Der Fear and Greed Index steht derzeit bei 33 und signalisiert damit klar Angst.

Krypto-Markt wartet auf Zinsentscheidung der Fed

Ein wesentlicher Belastungsfaktor bleibt die Entwicklung bei den Spot ETFs. Nachdem Bitcoin ETFs über einen längeren Zeitraum hinweg Kapitalzuflüsse verzeichnen konnten, hat sich das Bild zum Wochenstart gedreht. Am gestrigen Handelstag flossen 263,18 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin Spot ETFs ab. Auch Ethereum ETFs mussten Abflüsse hinnehmen, hier summierten sich die Mittelabzüge auf 50,48 Millionen US-Dollar.

Im Mittelpunkt steht nun die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank, die am morgigen Abend bekannt gegeben wird. Laut FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei 100 Prozent, dass die Leitzinsen unverändert bleiben. Damit ist zwar keine unmittelbare Überraschung zu erwarten, dennoch dürfte die begleitende Kommunikation der Notenbank entscheidend sein. Hinweise auf den weiteren Kurs der Geldpolitik könnten die Märkte kurzfristig deutlich bewegen.

Neben dem Zinsentscheid dürfte ebenfalls die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell für die Märkte entscheidend sein / Quelle: CME Group

Neben der Geldpolitik richten Anleger ihren Blick auch auf geopolitische Entwicklungen. Fortschritte bei möglichen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran werden aufmerksam verfolgt, da sie Einfluss auf die globalen Märkte haben könnten. Auch die laufende Berichtssaison in den USA liefert zusätzliche Impulse. Quartalszahlen großer Unternehmen liefern wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage und könnten auch die Risikobereitschaft im Krypto-Markt beeinflussen.

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