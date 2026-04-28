App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt traden
Erhalte 20 € Willkommensbonus
2.68 T $
Hyperliquid-Kurs41.25 $-2.97%
Bitcoin-Kurs76,878.00 $-0.93%
Ethereum-Kurs2,285.64 $-1.39%
XRP-Kurs1.39 $-1.91%
BNB-Kurs625.06 $-0.16%
Solana-Kurs84.15 $-2.15%
TRON-Kurs0.324002 $0.07%
Dogecoin-Kurs0.099915 $1.60%
Cardano-Kurs0.247296 $-0.41%
Zcash-Kurs336.61 $-4.58%
Chainlink-Kurs9.27 $-0.95%
Official Trump-Kurs2.51 $-2.07%
Pi Network-Kurs0.186354 $4.29%
Marktupdate 

Anleger in Angst: Fed-Entscheid könnte Richtung für Krypto vorgeben

Schwache Kurse und angespannte Stimmung prägen den Markt. Entscheidend wird, wie die Fed ihre nächsten Schritte kommuniziert.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs76,878.00 $-0.93 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Jerome Powell

Beitragsbild: picture alliance

 | Anleger warten auf neue Impulse

Der Krypto-Markt bleibt schwach und führt die verhaltene Entwicklung der letzten Tage fort. Bitcoin notiert aktuell bei 76.884 US-Dollar und verzeichnet auf Sicht von 24 Stunden ein Minus von 1,18 Prozent. Auch Ethereum gibt nach und fällt um 1,49 Prozent auf 2.288 US-Dollar. XRP verliert 1,91 Prozent und liegt bei 1,39 US-Dollar. Solana gehört ebenfalls zu den Verlierern und rutscht um 1,95 Prozent auf 84,08 US-Dollar ab.

Herrscht bald extreme Angst im Krypto-Markt? / Quelle: BTC-ECHO

Während der Markt eher strauchelt und viele große Coins weiter unter ihren Allzeithochs notieren, zeigen sich die traditionellen Finanzmärkte in den USA deutlich robuster. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq notieren auf Höchstständen. Zugleich bleibt die Stimmung unter Anlegern angespannt. Der Fear and Greed Index steht derzeit bei 33 und signalisiert damit klar Angst.

Krypto-Markt wartet auf Zinsentscheidung der Fed

Ein wesentlicher Belastungsfaktor bleibt die Entwicklung bei den Spot ETFs. Nachdem Bitcoin ETFs über einen längeren Zeitraum hinweg Kapitalzuflüsse verzeichnen konnten, hat sich das Bild zum Wochenstart gedreht. Am gestrigen Handelstag flossen 263,18 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin Spot ETFs ab. Auch Ethereum ETFs mussten Abflüsse hinnehmen, hier summierten sich die Mittelabzüge auf 50,48 Millionen US-Dollar.

Im Mittelpunkt steht nun die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank, die am morgigen Abend bekannt gegeben wird. Laut FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei 100 Prozent, dass die Leitzinsen unverändert bleiben. Damit ist zwar keine unmittelbare Überraschung zu erwarten, dennoch dürfte die begleitende Kommunikation der Notenbank entscheidend sein. Hinweise auf den weiteren Kurs der Geldpolitik könnten die Märkte kurzfristig deutlich bewegen.

Neben dem Zinsentscheid dürfte ebenfalls die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell für die Märkte entscheidend sein / Quelle: CME Group

Neben der Geldpolitik richten Anleger ihren Blick auch auf geopolitische Entwicklungen. Fortschritte bei möglichen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran werden aufmerksam verfolgt, da sie Einfluss auf die globalen Märkte haben könnten. Auch die laufende Berichtssaison in den USA liefert zusätzliche Impulse. Quartalszahlen großer Unternehmen liefern wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage und könnten auch die Risikobereitschaft im Krypto-Markt beeinflussen.

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Empfohlenes Video
Melt-Up statt Crash? Warum Bitcoin jetzt steigen könnte
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Krypto-Münzen vor futuristischem Hintergrund
Passives EinkommenPassives Einkommen dank Krypto? Diese Staking Coins liefern stabile Erträge
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Bitcoin-Münze auf schwarzem Hintergrund
Bullen versus BärenSteht Bitcoin das Schlimmste noch bevor? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion
Blockchain Capital
105.75 $
27.78%
Provenance Blockchain
0.012457 $
17.33%
Pudgy Penguins
0.010276 $
7.00%
Pi Network
0.186354 $
4.29%
Sky
0.088571 $
3.67%
Jupiter
0.192990 $
2.79%
XDC Network
0.030235 $
2.42%
DeXe
14.40 $
1.87%
Dogecoin
0.099915 $
1.60%
Cosmos Hub
1.98 $
1.54%
MemeCore
3.59 $
-14.44%
Midnight
0.034038 $
-5.22%
Zcash
336.61 $
-4.58%
Hyperliquid
41.25 $
-2.97%
Rain
0.006994 $
-2.91%
Stellar
0.164877 $
-2.80%
Aster
0.637707 $
-2.56%
Solana
84.15 $
-2.15%
Official Trump
2.51 $
-2.07%
Render
1.77 $
-1.99%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren