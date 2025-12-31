App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Starte mit 3 Mio. PEPE
Jetzt bei Bitvavo anmelden und Bonus sichern
3.07 T $
Bitcoin-Kurs88,729.00 $0.96%
Ethereum-Kurs2,986.09 $0.38%
XRP-Kurs1.87 $0.51%
BNB-Kurs865.80 $1.29%
Solana-Kurs126.20 $1.71%
TRON-Kurs0.283103 $-0.67%
Dogecoin-Kurs0.122848 $-0.81%
Cardano-Kurs0.349527 $-0.79%
Zcash-Kurs515.81 $-3.74%
Hyperliquid-Kurs25.75 $0.17%
Chainlink-Kurs12.41 $-0.72%
Blockchain im Zahlungswesen 

XRP im Bankensektor: Warum Ripple überzeugt

Die XRP-Blockchain gewinnt bei Banken weltweit an Bedeutung, doch was überzeugt Finanzinstitute daran, gerade auf Ripple statt auf andere Lösungen zu setzen?

Josip Filipovic
Teilen
XRP-Kurs1.87 $0.51 %
Bitcoin kaufen
Ripple-CEO Brad Garlinghouse in Anzug und Krawatte spricht und gestikuliert mit den Händen, während er vor einem blauen Hintergrund mit Ripple-Gittermustern sitzt.

Beitragsbild: picture alliance

 | Ripple ist bekannt für seine strategischen Kooperationen mit großen Finanzinstituten weltweit

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum große Banken wie Santander und Mastercard auf XRP setzen
  • Wie XRP den internationalen Zahlungsverkehr verändert
  • Wer die führenden Partner von Ripple im Finanzsektor sind

Der XRP Ledger zählt inzwischen zu den leistungsfähigsten und skalierbarsten Lösungen im FinTech-Bereich. Zunehmend setzen auch große institutionelle Akteure auf die Technologie und binden sie in ihre bestehenden Infrastrukturen ein. Neben Ripple nutzen auch andere namhafte Unternehmen diese innovative Lösung, um ihre Zahlungsprozesse und Finanzdienstleistungen zu optimieren. Diese Entwicklungen zeigen das Potenzial von XRP, die die Zukunft der globalen Finanzlandschaft maßgeblich prägen könnte.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-Münzen neben einem Goldbarren
Bitcoin vs. Gold und SilberBitcoin vs. Gold und Silber: Wer setzt sich langfristig durch?
Die Bitcoin-Münze startet auf einer Rakete Richtung Mond
Bitcoin aktuellBitcoin-Prognose: So hoch steigt der BTC-Kurs im neuen Jahr 2026
Bitcoin-Münze vor einem grünen Chart
Investmentstrategien im RealitätscheckBitcoin-Investment: Mit 1.000 Euro zur Million – welche Strategie sich lohnt
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
1.60 $
12.93%
Pump.fun
0.001934 $
6.88%
LEO Token
9.21 $
4.84%
Canton
0.145107 $
3.17%
Solv Protocol BTC
89,293.00 $
2.31%
Function FBTC
89,162.00 $
1.84%
OKB
108.75 $
1.81%
Wrapped SOL
126.15 $
1.73%
Solana
126.20 $
1.71%
Jito Staked SOL
157.92 $
1.71%
Midnight
0.089646 $
-7.16%
Internet Computer
2.79 $
-4.42%
Zcash
515.81 $
-3.74%
Sky
0.059147 $
-3.69%
Algorand
0.112024 $
-3.32%
Stellar
0.207386 $
-2.82%
Provenance Blockchain
0.029597 $
-2.80%
Hedera
0.109504 $
-2.13%
Tether Gold
4,311.60 $
-1.97%
PAX Gold
4,326.49 $
-1.96%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren