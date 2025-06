Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Worauf Anleger bei der neusten Leitzinsentscheidung in Europa achten müssen

Wieso die aktuellen ISM-Einkaufsmanagerindizes einen Einfluss auf die Kurse an den Finanzmärkten haben

Warum die Daten vom US-Arbeitsmarkt im Anlegerfokus stehen dürften

Bitcoin (BTC) muss in der abgelaufenen Handelswoche einen moderaten Kursrücksetzer hinnehmen. Im Wochenvergleich schließt der BTC-Kurs nach einem starken Wochenauftakt rund drei Prozentpunkte tiefer, knapp oberhalb der 105.000 US-Dollar. Der Handelsstreit zwischen den USA und Europa sorgte in der zweiten Wochenhälfte für vermehrte Gewinnmitnahmen an den internationalen Finanzmärkten, die auch die Kurse am Kryptomarkt belasteten. Blackrocks Bitcoin Spot-ETF IBIT verzeichnete in der Folge Abflüsse von rund 500 Millionen US-Dollar. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

