Der Krypto-Markt erholt sich weiter. Wir haben die Position beim schwächsten Coin im Musterdepot vergrößert. Warum wir bei diesem Altcoin auf eine Trendwende setzen.

Der Krypto-Markt arbeitet weiter an einer Bodenbilung. Die Kurserholung bei Bitcoin (BTC) sorgt für ansehnliche Kurszuwächse bei vielen Altcoins. Wir zeigen dir, wie du dich jetzt am Krypto-Markt langfristig positionierst.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Die gestiegene Chance auf einen Iran-Deal sorgt für steigende Kurse am Krypto-Markt. Bitcoin springt in Richtung 67.000 US-Dollar, Ethereum auf über 1.800 US-Dollar und Hyperliquid erreicht ein neues Allzeithoch.

Eine erste Trendwende bei den Spot-ETFs nach massiven Abflüssen in den Vorwochen sowie der erfolgreiche Börsengang von SpaceX scheinen die Kurse im Krypto-Sektor zu beflügeln.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA) und Hyperliquid (HYPE). Trotz positiver Entwicklungen im Iran-Konflikt verfügt das Depot wegen einer möglichen Sommerflaute unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen Kursaufschlag von knapp sechs Prozent auf und kann die Abschläge der Vorwoche größtenteils egalisieren. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 92.805 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot weist Kursgewinne auf

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Diese Transaktionen haben wir diese Woche durchgeführt

Obwohl der Kurs des DeFi-Projekts Aave in den den letzten Monaten deutlich an Wert eingebüßt hat und das Performance-Schlusslicht im Musterdepot darstellt, haben wir nach einer Rückeroberung der 63,90 US-Dollar unsere bestehende Position vergrößert und damit den durchsschnittlichen Einstiegskurs gesenkt. Das Total Value Locked (TVL) scheint sich nach massiven Outflows im April ebenfalls stabilisieren zu können. Der deutliche Anstieg des Handelsvolumens in den letzten Handelstagen erhöht zudem die Chance auf eine nachhaltige Kurserholung des wichtigsten Lending- und Borrowing Protocols.

Wir haben Aave (AAVE) nachgekauft I Quelle: BTC-ECHO

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin zeigt sich kurzfristig richtungslos mit leichter bullisher Tendenz. Mit einem Kurs von rund 65.643 US-Dollar notiert die Kryptowährung knapp oberhalb des EMA-20 und bewegt sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase. Ein Anstieg über den Widerstand bei 67.292 US-Dollar könnte neues Momentum freisetzen und eine Bewegung in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar einleiten.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 65.361 US-Dollar entscheidend. Fällt Bitcoin darunter, rückt der Fibonacci-Support bei 62.334 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke könnte weitere Verluste bis in den Bereich von 58.000 US-Dollar nach sich ziehen. Der RSI liegt mit 52 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Marktlage. Die Volatilität bleibt erhöht, während der Markt aktuell auf einen Ausbruch aus der laufenden Seitwärtsbewegung wartet.

Ethereum (ETH)

Ethereum zeigt sich kurzfristig angeschlagen. Mit einem Kurs von rund 1.776 US-Dollar notiert die zweitgrößte Kryptowährung zwar weiterhin oberhalb des EMA-20, die Abfolge tieferer Hochs und Tiefs deutet jedoch auf nachlassende Stärke hin. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 1.846 US-Dollar könnte das Chartbild wieder aufhellen und eine Erholung in Richtung 1.900 bis 2.050 US-Dollar ermöglichen.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 1.758 US-Dollar entscheidend. Fällt Ethereum darunter, rückt die Zone um 1.710 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke könnte weitere Verluste bis in den Bereich zwischen 1.600 und 1.450 US-Dollar nach sich ziehen. Der RSI liegt mit 65 Punkten im neutral-bullischen Bereich und signalisiert aktuell keine überkaufte Marktlage. Die Volatilität bleibt erhöht, während sich Ethereum in einer angespannten Konsolidierungsphase befindet.

Solana (SOL)

Solana zeigt sich kurzfristig stabil mit leichter bullisher Tendenz. Mit einem Kurs von rund 72,97 US-Dollar notiert die Kryptowährung knapp oberhalb des EMA-20 und verteidigt damit weiterhin ihren kurzfristigen Aufwärtstrend. Ein Anstieg über den Widerstand bei 76,09 US-Dollar könnte neues Kaufinteresse wecken und eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 88 US-Dollar ermöglichen.

Wer über Solana hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 72,29 US-Dollar entscheidend. Fällt Solana darunter, rückt die Fibonacci-Unterstützung bei 66,23 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch dieser Marke könnte die Korrektur bis in den Bereich um 61 US-Dollar ausweiten. Der RSI liegt mit 63 Punkten im neutral-bullischen Bereich und signalisiert weiterhin moderates Kaufmomentum. Die Volatilität bleibt erhöht, während sich der Kurs nach den jüngsten Kursgewinnen in einer Konsolidierungsphase befindet.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich nach der jüngsten Rallye weiterhin robust. Mit einem Kurs von rund 73,27 US-Dollar notiert der DeFi-Token oberhalb des EMA-20 und bleibt damit im kurzfristigen Aufwärtstrend. Ein Anstieg über den Widerstand bei 77,72 US-Dollar könnte neues Kaufinteresse auslösen und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 80 bis 90 US-Dollar ermöglichen.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 72,29 US-Dollar entscheidend. Fällt AAVE darunter, rückt der EMA-20 bei 70,97 US-Dollar in den Fokus. Ein Bruch der Marke von 70 US-Dollar könnte die Korrektur bis in den Bereich um 65 US-Dollar ausweiten. Der RSI liegt mit 67 Punkten im bullischen Bereich, signalisiert jedoch noch keine überkaufte Marktlage. Die Volatilität bleibt erhöht, während sich der Kurs nach dem starken Anstieg aktuell in einer Konsolidierungsphase befindet.

Binance Coin (BNB)

BNB bleibt kurzfristig unter Druck. Mit einem Kurs von rund 605 US-Dollar notiert die Kryptowährung unter dem EMA-20 und signalisiert damit weiterhin eine neutrale bis leicht bärische Tendenz. Ein Anstieg über den Widerstand bei 622 US-Dollar könnte das Chartbild aufhellen und eine Erholung in Richtung 650 bis 680 US-Dollar ermöglichen.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 601 US-Dollar entscheidend. Fällt BNB unter die Fibonacci-Marke bei 595 US-Dollar, drohen weitere Verluste bis in den Bereich um 556 US-Dollar. Der RSI liegt mit 46 Punkten im neutralen bis leicht schwachen Bereich und deutet aktuell nicht auf eine überverkaufte Marktlage hin. Die Volatilität bleibt moderat, während sich der Kurs weiterhin in einer Konsolidierungs- und Abwärtsphase bewegt.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol bleibt kurzfristig unter Druck. Mit einem Kurs von rund 0,62 US-Dollar notiert der KI-Token unter dem EMA-20 und signalisiert weiterhin eine neutrale bis leicht bärische Tendenz. Ein Anstieg über den Widerstand bei 0,633 US-Dollar könnte die aktuelle Schwächephase beenden und eine Erholung in Richtung 0,667 US-Dollar einleiten.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 0,610 US-Dollar entscheidend. Fällt VIRTUAL darunter, drohen weitere Verluste bis zur Fibonacci-Unterstützung bei 0,520 US-Dollar. Der RSI liegt mit 47 Punkten im neutralen Bereich und signalisiert aktuell weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Marktlage. Die Volatilität bleibt moderat erhöht, während sich der Kurs nahe des unteren Bollinger-Bandes in einer von Unsicherheit geprägten Konsolidierungsphase befindet.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton tendiert nach einer starken Vorwoche aktuell seitwärts. Bislang gelang es den Bullen nicht, das Vorwochehoch bei 0,171 US-Dollar zu überwinden. Mit 0,164 US-Dollar notiert der CC-Kurs aber in Schlagdistanz zu dieser wichtigen Resistmarke. Wird die Oberkante der Seitwärtsrange nachhaltig überwunden, rückt das Zwischenhoch bei 0,175 US-Dollar in den Fokus. Eine erneute Kursschwäche würde die Unterstützung bei 0,152 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Der RSI-Indikator indiziert mit einem Wert von 57 unverändert leicht bullishes Momentum, was die Chance auf höhere Kurse verbessert. Ein Durchmarsch in Richtung 0,188 US-Dollar scheint in den kommenden Wochen weiterhin möglich.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) kann die Korrektur der Vorwochen abschütteln und legte in den letzten 24 Handelsstunden zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch bei 76,93 US-Dollar zu. Damit notiert der HYPE-Kurs wieder deutlich oberhalb des steigenden EMA-20, was den bullishen Ausblick zusätzlich untermauert. Setzt sich der positive Trend fort, scheint ein Angriff in Richtung 83,42 US-Dollar möglich. Eine erneute Kursschwäche könnte die Perpetual-Dex hingegen in Richtung 68,62 US-Dollar zurückfallen lassen.

Der RSI zeigt nach einer Abkühlung wieder deutlich gen Norden und bietet mit einem Wert von 66 noch Platz für weitere Kurszuwächse. Solange der HYPE-Kurs oberhalb der 69,88 US-Dollar taxiert, ist der Aufwärtstrend unverändert intakt.

Ripple (XRP)

XRP bewegt sich weiterhin in einer neutralen bis leicht bärischen Marktphase. Der Kurs notiert bei rund 1,15 US-Dollar knapp oberhalb des EMA-20, bleibt aber unter dem wichtigen Widerstand bei 1,17 US-Dollar. Erst ein Ausbruch über diese Marke könnte eine Erholung in Richtung 1,25 US-Dollar ermöglichen.

Auf der Unterseite bleiben die Unterstützungen bei 1,143 und 1,136 US-Dollar entscheidend. Ein Bruch dieser Bereiche könnte den Verkaufsdruck erhöhen und den Kurs in Richtung 1,10 US-Dollar drücken. Der RSI liegt im neutralen Bereich, während die Volatilität auf eine anhaltende Konsolidierungsphase hindeutet.

Phala Network (PHA)

Das Privacy AI-Projekt Phala konnte sich im Zuge des marktweiten Anstiegs ebenfalls erholen und zurück auf 0,035 US-Dollar zulegen. Solange ssich der der PHA-Kurs nun oberhalb der 0,033 US-Dollar stabilisiert und in der Folge das Zwischenhoch bei 0,037 US-Dollar überwindet, rückt das Monatshoch bei 0,040 US-Dollar als Ziel in den Fokus. Der RSI tediert mit 48 zuletzt moderat gen Norden und bietet Platz für weiteres Anstiegsmomentum. Rutscht Phala hingegen unter 0,033 US-Dollar ab, muss ein Retest des Vorwochentiefs bei 0,030 US-Dollar eingeplant werden.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt folgt der Erholung in den US-Aktienindizes, nachdem die Chancen auf ein Ende des Konflikts im mittleren Osten in den letzten Tagen wieder zugenommen haben. Obwohl die jüngsten Kursanstiege positiv stimmen, ist die Nachfrage am Spot-Markt unverändert gering. Die Kursanstiege scheinen vielmehr liquiditätsgetrieben. Die Leitzinsentscheidung unter der Führung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh am morgigen Mittwoch, den 16. Juni, könnte bei hawkishen Tönen des Zentralbankchefs zu erneuten Gegenwind an den Märkten führen. Sollten die US-Aktienindizes sodann konsolidieren, dürften insbesondere Risiko-Anlagen wie Bitcoin und Co. Federn lassen. Aus diesem Grund halten wir die Cashquote unverändert oberhalb von 25 Prozent, um für die statistisch schwierigen Sommermonate gewappnet zu sein.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Im Fokus der verkürzten Handelswoche steht die Zentralbanksitzung der US-Federal Reserve am Mittwochabend. Zuvor werden am frühen Nachmittag deutscher Zeit die neusten Zahlen vom US-Einzelhandel veröffentlicht. Insbesondere die Pressekonferenz um 20:30 Uhr (MEZ) steht im Interesse der Investoren und dürfte Aufschluss darüber geben, wie der neue FED-Chef den steigenden Inflationsraten in den USA entgegnen will. Am Donnerstag folgen die Neuanträge auf Arbeitslosehhilfe aus den USA.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

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