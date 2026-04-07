Die Entwicklungen am Persischen Golf haben den Krypto-Markt unverändert fest im Griff. Wir sehen daher weiterhin von Zukäufen im Musterdepot ab.

Der Krypto-Markt kann sich trotz andauernder militärischer Auseinandersetzungen zwar verhältnismäßig gut behaupten, die Auswirkungen einer monatelangen Blockade der Straße von Hormus könnten den weltweiten Finanzmärkten und damit auch dem Krypto-Sektor nachhaltig schaden. Aktuell heißt es als Anleger die Ruhe zu bewahren, weshalb wir auf positive Signale warten bevor neue Positionen im BTC-ECHO Musterdepot aufgebaut werden.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich weiterhin richtungslos. Während in der Woche vor Ostern noch ein Rückfall unter die 65.000 US-Dollar drohte, stieg der Bitcoin-Kurs zu Wochenbeginn zwischenzeitlich zurück über die 70.000 US-Dollar und folgte damit der temporären Erholung am US-Aktienmarkt. In den letzten Handelsstunden rutschte die Krypto-Leitwährung erneut in Richtung 68.000 US-Dollar ab. Zwar gibt es weiterhin Hoffnung auf einen möglichen Waffenstillstand, die Kurse von Bitcoin, Ethereum und weiteren Altcoins wirken jedoch unverändert fragil. Immerhin verzeichneten die Bitcoin ETFs zum Wochenstart mit 471 Millionen US-Dollar die größten Zuflüsse seit dem 25. Februar.

Trotz der jüngsten Kurserholungen am Krypto-Markt könnten jegliche Konfliktverschärfungen im Nahen Osten für neuen Gegenwind sorgen. Insbesondere die mehrfach angedrohten Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur dürften die zu Wochenbeginn leicht gesunkenen Öl-Preise auf neue Höchstwerte treiben, was in unabsehbaren Folgen für die Weltwirtschaft münden könnte.

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So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

In Anbetracht des andauernden Iran-Konflikts sehen wir weiterhin von Veränderungen am Musterdepot ab. Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Um auf die geopolitischen Entwicklungen reagieren zu können, verfügt das Depot zudem unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen leichten Kursaufschlag von gut einem Prozent auf und notiert aktuell bei rund 87.000 US-Dollar Gesamtwert.

Das BTC-ECHO Musterdepot kann sich verhältnismäßig gut behaupten

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bewegt sich aktuell in einer engen Range zwischen rund 68.000 und 69.200 US-Dollar und zeigt kurzfristig leichte Schwäche mit tieferen Hochs. Der Kurs liegt nur knapp über dem EMA-20, während der RSI im neutralen Bereich verharrt und eine gewisse Stabilisierung andeutet. Insgesamt befindet sich der Markt in einer Konsolidierungsphase mit moderater Volatilität und erhöhter Unsicherheit. Ein Ausbruch über 69.250–70.000 US-Dollar könnte neues Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Bruch unter 68.000 US-Dollar das Risiko weiterer Verluste in Richtung 66.000 US-Dollar erhöht.

Ethereum (ETH)

Ethereum zeigt kurzfristig ein angeschlagenes Bild und bewegt sich in einer Range zwischen etwa 2.080 und 2.130 US-Dollar. Der Kurs liegt unter dem EMA-20 und bildet zuletzt tiefere Hochs und Tiefs, was auf leichten Abwärtsdruck hindeutet. Gleichzeitig signalisiert der RSI im neutralen Bereich eine gewisse Stabilisierung, während die Volatilität moderat erhöht bleibt. Ein Ausbruch über 2.130 US-Dollar könnte kurzfristig Erholungspotenzial freisetzen, während ein Bruch unter 2.080 US-Dollar weitere Verluste in Richtung 2.015 US-Dollar wahrscheinlich macht.

Solana (SOL)

Solana bewegt sich aktuell in einer engen Spanne um 79 US-Dollar und zeigt kurzfristig klare Schwächesignale mit tieferen Hochs und Tiefs. Der Kurs notiert unter dem EMA-20, während der RSI im schwächeren Bereich liegt, jedoch eine leichte Abschwächung des Abwärtsdrucks erkennen lässt. Insgesamt befindet sich SOL in einer angespannten Konsolidierungsphase mit moderater Volatilität. Ein Ausbruch über 82,50 US-Dollar könnte neues Aufwärtsmomentum bringen, während ein Bruch unter 76,70 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial bis in Richtung 70 US-Dollar eröffnet.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich klar unter Druck und hat in den letzten 24 Stunden eine deutliche Abwärtsbewegung vollzogen. Der Kurs notiert unter dem EMA-20 und bildet eine Struktur aus tieferen Hochs und Tiefs, während der RSI nahe dem überverkauften Bereich zusätzlich Schwäche signalisiert. Die erhöhte Volatilität unterstreicht die aktuell angespannte Marktlage mit erhöhtem Risiko weiterer Abgaben. Erst ein Ausbruch über 98 US-Dollar würde das Bild aufhellen, während ein Bruch unter 85 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial bis in Richtung 70 US-Dollar eröffnet.

Binance Coin (BNB)

BNB zeigt kurzfristig Schwäche und ist innerhalb eines Tages spürbar gefallen, begleitet von tieferen Hochs und Tiefs. Der Kurs notiert unter dem EMA-20, der aktuell als Widerstand fungiert, während der RSI schwaches Momentum signalisiert, jedoch eine leichte Stabilisierung andeutet. Insgesamt befindet sich der Markt in einer angespannten Konsolidierungsphase mit moderater Volatilität. Ein Ausbruch über 610 US-Dollar könnte das Bild deutlich aufhellen, während ein Bruch unter 570 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial bis in Richtung 520 US-Dollar eröffnet.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL zeigt kurzfristig eine schwache Tendenz und ist zuletzt unter den Vortagesschluss gefallen. Der Kurs liegt unter dem EMA-20 und bildet eine Struktur aus tieferen Hochs und Tiefs, während der RSI ein neutrales, aber leicht nachlassendes Momentum signalisiert. Insgesamt befindet sich der Markt in einer angespannten Konsolidierungsphase mit moderater Volatilität. Ein Ausbruch über 0,657 US-Dollar könnte für neue Aufwärtsimpulse sorgen, während ein Bruch unter 0,605 US-Dollar die Abwärtsdynamik deutlich verstärken dürfte.

Canton (CC)

Nachdem sich der Kurs der RWA-Blockchain in der Vorwoche im Bereich der 0,139 US-Dollar stabilisieren konnte, kam es zu Wochenbeginn zu einer Kurserholung auf aktuell 0,148 US-Dollar. Gelingt eine Trendfortsetzung gen Norden samt Rückeroberung der 0,149 US-Dollar, käme der Bereich um 0,154 US-Dollar als Ziel in den Fokus. Sollte Canton im Zuge eines Abverkaufs hingegen nachhaltig auf ein neues Wochentief abrutschen, droht ein Retest des Vormonatstiefs bei 0,134 US-Dollar. Bei einer anhaltenden Kursschwäche wäre sogar ein Rücksetzer in Richtung 0,125 US-Dollar nicht auszuschließen.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid muss nach einer starken Kursperformance im Handelsmonat April in den letzten Tagen ebenfalls Federn lassen und korrigierte in der Spitze auf 34,45 US-Dollar. Hier stabilisierte sich der HYPE-Kurs und stieg bis an den Widerstand bei 37,78 US-Dollar bevor der Kurs in den letzten Stunden zurück auf 36,33 US-Dollar korrigierte. Optimalerweise kann sich der DEX-Coin zeitnah stabilisieren und seine Erholung fortsetzen. Frisches Anstiegspotential ist erst bei einem Ausbruch auf ein neues Monatshoch zu erwarten. Gelingt eine Trendfortsetzung zurück über den Widerstand bei 38,42 US-Dollar ist ein Anstieg in Richtung 40,40 US-Dollar vorstellbar. Zeigt sich der Kurs auch hier weiter bullish, käme der Bereich um das Vormonatshoch zwischen 42,18 US-Dollar und 43,76 US-Dollar in den Fokus. Ein Abverkauf auf frische Wochentiefs dürfte Hyperliquid bis an die 35,25 US-Dollar führen. Maximal wäre sogar ein Rücksetzer auf 33,69 US-Dollar vorstellbar.

Ripple (XRP)

XRP steht kurzfristig unter Druck und ist innerhalb von 24 Stunden deutlich gefallen, wobei der Kurs nahe dem Tagestief notiert. Die Struktur aus tieferen Hochs und Tiefs sowie der Kurs unter dem EMA-20 bestätigen den bearishen Trend. Zwar deutet der RSI im schwächeren Bereich auf eine mögliche Stabilisierung hin, ein klarer Erholungstrend ist jedoch noch nicht erkennbar. Ein Anstieg über 1,320 US-Dollar könnte kurzfristig Entlastung bringen, während ein Bruch unter 1,301 US-Dollar weiteres Abwärtspotenzial bis in Richtung 1,20 US-Dollar eröffnet.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Vor dem Hintergrund einer auslaufenden Deadline in den kommenden 24 Handelsstunden halten wir weiterhin die Füße still. Kommt es zu massiven Angriffen auf die Energieinfrastruktur im Iran, droht sich die jüngste Konsolidierung an den weltweiten Finanzmärkten in eine längerfristige Korrektur auszuweiten. Zukäufe sind weiterhin erst bei einer sichtlichen Entspannung im Nahen Osten samt positiven Entwicklungen in der Straße von Hormus geplant.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am Mittwoch (08. April, 20:00 Uhr) erhoffen sich Anleger im Zuge der Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls neue Erkenntnisse zur Geldpolitik der US-Zentralbank Fed. Am Donnerstag (09. April, 14:30 Uhr) folgt die Präsentation der finalen Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt im vierten Handelsquartal 2025 sowie die Bekanntgabe der PCE-Kerninflationsrate. Zum Wochenschluss schauen Investoren am Freitag (10. April, 14:30 Uhr) auf die neusten CPI-Verbraucherpreisdaten. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Die US-Wirtschaftsdaten dürften wie schon in den letzten Wochen maßgeblich von den Entwicklungen im Iran-Konflikt beinflusst werden.

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

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