Die Kurse geben leicht nach, doch die Spannung steigt. Anleger blicken auf die kommende Nacht als möglichen Wendepunkt.

Kommt heute Nacht der Ausbruch? Krypto-Markt vor neuer Dynamik

Kommt heute Nacht der Ausbruch? Krypto-Markt vor neuer Dynamik

Der Krypto-Markt zeigt sich nach einem starken Vortag leicht schwächer. Nachdem Bitcoin zeitweise über die Marke von 70.000 US-Dollar gestiegen war, folgte über Nacht eine moderate Korrektur. Innerhalb der letzten 24 Stunden fiel der Kurs um 0,67 Prozent auf rund 68.700 US-Dollar.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung verlor 1,12 Prozent und notiert aktuell bei etwa 2.106 US-Dollar. Auch XRP musste mit einem Minus von 1,57 Prozent nachgeben. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei Solana aus, das um 2,43 Prozent sank und nur noch knapp über der Marke von 80 US-Dollar liegt.

Krypto-Markt bleibt stabil trotz Rücksetzer

Trotz der kurzfristigen Verluste zeigt sich der Markt insgesamt stabil. Die gesamte Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 2,33 Billionen US-Dollar und damit weiterhin deutlich unter den bisherigen Höchstständen von über 4 Billionen US-Dollar. Unterstützung kommt weiterhin von institutioneller Seite. Die Bitcoin Spot ETFs verzeichneten gestern Zuflüsse in Höhe von 471,32 Millionen US-Dollar. Auch Ethereum Spot ETFs konnten mit Zuflüssen von 120,24 Millionen US-Dollar überzeugen.

🚨 PRESIDENT TRUMP: Iran has until tomorrow at 8 o’clock to make a deal.



After that, they’re going to have no power plants or bridges. pic.twitter.com/925q6auE9j — Department of State (@StateDept) April 6, 2026

Die Märkte blicken mit Spannung auf den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Präsident Donald Trump hat dem Iran eine klare Deadline gesetzt: Bis Dienstagabend 20 Uhr Eastern Time (2 Uhr morgens deutscher Zeit) soll der Iran die Straße von Hormuz wieder öffnen. Sollte dies nicht geschehen, drohen weitere schwere Konsequenzen.

Viele Anleger hoffen auf eine Deeskalation. Wenn der Iran die strategisch wichtige Meerenge wieder freigibt, würde das als Signal für eine Entspannung gewertet. In diesem Fall könnten Risiko-Assets schnell wieder Auftrieb erhalten. Bis dahin bleibt die Lage jedoch volatil: Jede neue Meldung aus Washington oder Teheran kann die Kurse stark beeinflussen. Damit bleibt die kurzfristige Entwicklung stark von politischen Faktoren geprägt.

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