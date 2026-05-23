Europas Zentralbank lehnt eine stärkere Förderung von Euro-Stablecoins vorerst ab. Christine Lagarde sieht darin mögliche Gefahren für Banken und die Stabilität des Finanzsystems.

Lagarde sieht in Stablecoins Gefahr für Europas Finanzsystem

Lagarde sieht in Stablecoins Gefahr für Europas Finanzsystem

Die Europäische Zentralbank lehnt eine stärkere Förderung von Euro-Stablecoins weiterhin ab. Laut einem neuen Bericht warnte die EZB die Finanzminister der Europäischen Union davor, dass eine Ausweitung des Stablecoin-Marktes Risiken für Banken und die Geldpolitik mit sich bringen könnte. Hintergrund ist ein Vorschlag des Brüsseler Wirtschaftsforschungsinstitut Bruegel, der die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Coins gegenüber US-Dollar-Token stärken soll.

USDT und USDC dominieren den Markt / Quelle: BTC-ECHO

Das Strategiepapier fordert unter anderem lockerere Liquiditätsregeln für Krypto-Emittenten sowie einen möglichen Zugang zu Finanzierungen der EZB. Ziel sei es, den Markt für Euro-Stablecoins auszubauen. Bislang dominieren Dollar-Produkte den Sektor deutlich. Obwohl Europäer laut Bericht rund 38 Prozent aller weltweiten Stablecoin-Transaktionen durchführen, entfallen nur etwa 0,3 Prozent des gesamten Angebots auf Euro-Stablecoins.

EZB warnt vor Risiken durch Stablecoins

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach sich klar gegen die Vorschläge aus. Sie warnte davor, dass größere Angebote Bankeinlagen schwächen könnten. Anleger würden ihr Geld von klassischen Banken zu Stablecoin-Anbietern verschieben. Dadurch könnten sich die Refinanzierungskosten der Banken erhöhen.

Zudem befürchten Zentralbanker offenbar Nachteile für die Steuerung der Geldpolitik. Kritisch gesehen wird vor allem die Idee, Unternehmen Zugang zu Zentralbankliquidität zu ermöglichen. Bislang bleibt diese Möglichkeit regulierten Banken vorbehalten.

Lagarde erklärte zuletzt zwar, dass an den Euro gekoppelte Token die Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten im Euroraum stärken könnten. Zugleich verwies sie aber auf mögliche Risiken für die Finanzstabilität.

Statt privater Stablecoins setzt die EZB offenbar weiter auf eine eigene tokenisierte Finanzinfrastruktur. Genannt wurden dabei unter anderem Projekte wie “Pontes“ und “Appia“, die Transaktionen und tokenisierte Finanzdienstleistungen innerhalb Europas verbessern sollen.