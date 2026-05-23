App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,23 T
Hyperliquid-Kurs49,41 -2.99%
Bitcoin-Kurs65.032,56 -1.80%
Ethereum-Kurs1.774,10 -2.93%
XRP-Kurs1,15 -0.92%
BNB-Kurs557,26 -1.83%
Solana-Kurs72,31 -2.90%
TRON-Kurs0,309308 -0.74%
Dogecoin-Kurs0,087493 -3.79%
Cardano-Kurs0,208782 -2.54%
Zcash-Kurs520,23 -3.75%
Chainlink-Kurs7,99 -5.00%
Official Trump-Kurs1,77 -1.69%
Pi Network-Kurs0,129540 -1.74%
Europas Geld in Gefahr? 

Lagarde sieht in Stablecoins Gefahr für Europas Finanzsystem

Europas Zentralbank lehnt eine stärkere Förderung von Euro-Stablecoins vorerst ab. Christine Lagarde sieht darin mögliche Gefahren für Banken und die Stabilität des Finanzsystems.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs65.032,56 -1.80 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt EZB-Präsidentin Christine Lagarde

Beitragsbild: picture alliance

 | Stablecoins gewinnen weltweit immer weiter an Bedeutung

Die Europäische Zentralbank lehnt eine stärkere Förderung von Euro-Stablecoins weiterhin ab. Laut einem neuen Bericht warnte die EZB die Finanzminister der Europäischen Union davor, dass eine Ausweitung des Stablecoin-Marktes Risiken für Banken und die Geldpolitik mit sich bringen könnte. Hintergrund ist ein Vorschlag des Brüsseler Wirtschaftsforschungsinstitut Bruegel, der die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Coins gegenüber US-Dollar-Token stärken soll.

USDT und USDC dominieren den Markt / Quelle: BTC-ECHO

Das Strategiepapier fordert unter anderem lockerere Liquiditätsregeln für Krypto-Emittenten sowie einen möglichen Zugang zu Finanzierungen der EZB. Ziel sei es, den Markt für Euro-Stablecoins auszubauen. Bislang dominieren Dollar-Produkte den Sektor deutlich. Obwohl Europäer laut Bericht rund 38 Prozent aller weltweiten Stablecoin-Transaktionen durchführen, entfallen nur etwa 0,3 Prozent des gesamten Angebots auf Euro-Stablecoins.

EZB warnt vor Risiken durch Stablecoins

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach sich klar gegen die Vorschläge aus. Sie warnte davor, dass größere Angebote Bankeinlagen schwächen könnten. Anleger würden ihr Geld von klassischen Banken zu Stablecoin-Anbietern verschieben. Dadurch könnten sich die Refinanzierungskosten der Banken erhöhen.

Zudem befürchten Zentralbanker offenbar Nachteile für die Steuerung der Geldpolitik. Kritisch gesehen wird vor allem die Idee, Unternehmen Zugang zu Zentralbankliquidität zu ermöglichen. Bislang bleibt diese Möglichkeit regulierten Banken vorbehalten.

Lagarde erklärte zuletzt zwar, dass an den Euro gekoppelte Token die Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten im Euroraum stärken könnten. Zugleich verwies sie aber auf mögliche Risiken für die Finanzstabilität.

Lest auch
EZB-Offensive Tokenisierung: EZB plant mit Appia und Pontes die digitale Finanz-Infrastruktur

Statt privater Stablecoins setzt die EZB offenbar weiter auf eine eigene tokenisierte Finanzinfrastruktur. Genannt wurden dabei unter anderem Projekte wie “Pontes“ und “Appia“, die Transaktionen und tokenisierte Finanzdienstleistungen innerhalb Europas verbessern sollen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Solana-Münze vor einem Chart als Hintergrund
On-Chain-AnalyseSolana-Kurs: Bullen verlieren Kontrolle – diese Zone rückt näher
US-Präsident Donald Trump (links) posiert während eines Besuchs im Zhongnanhai-Garten in Peking für ein Foto mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.
Meinungs-ECHOSo kaufen sich Chinesen Zugang zu Donald Trump mit Krypto
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen
Gewinner auf ZeitAltcoin-Season hin oder her – langfristig dominiert weiter Bitcoin
Provenance Blockchain
0,009797
8.30%
​​Stable
0,028999
8.24%
World Liberty Financial
0,053735
3.82%
Canton
0,137204
3.64%
Midnight
0,028680
1.66%
DeXe
11,81
1.09%
Dash
38,76
0.70%
Morpho
1,72
0.17%
USDD
0,860767
0.05%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,05
0.03%
Toncoin
1,54
-8.72%
Bitcoin Cash
301,22
-7.78%
Jupiter
0,169871
-7.29%
Render
1,61
-7.00%
Ethena
0,084643
-7.00%
Uniswap
2,90
-6.20%
Ondo
0,360259
-6.10%
Filecoin
0,821874
-6.10%
Pump.fun
0,001470
-5.62%
XDC Network
0,027325
-5.33%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren