Trumps Handelskrieg: Was die Zölle für Bitcoin bedeuten

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin-Anleger von Trumps Zoll-Strategie profitieren könnten

Welche negativen Folgen im Krypto-Sektor drohen

Welche Rolle ChatGPT im Handelskrieg spielt

Für Kekse und Schnittchen musste man zwar selber sorgen, ansonsten hätte sich Donald Trumps Showeinlage im Rosengarten am Weißen Haus aber auch für einen geselligen Bingo-Abend angeboten. Doch der Schein trügt: Die Zoll-Aufstellung ist nicht das Werk einer Lotto-Maschine. Generationen von Wissenschaftlern suchen nach der Weltformel, Trump hat sie gefunden: Das Handelsdefizit der USA mit einem bestimmten Land, geteilt durch die Gesamtexporte des Landes in die USA, wovon man die Hälfte abzieht. Herauskommt ein Zahlenwerk, das viel Unruhe stiftet – und womöglich nicht mal menschengemacht ist. Ob die nächste Eskalation im Handelskrieg auf die Kappe von ChatGPT geht, dazu gibt es noch Redebedarf. Nun geht es aber erstmal um Schadensbegrenzung. Von Wachstum könne man sich erstmal verabschieden, so viel scheint sicher. Bitcoin, meint Arthur Hayes, gehe jedoch als großer Sieger der Handelskonflikte hervor. Leidtragender hingegen dürfte die Mining-Branche werden.

