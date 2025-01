"Crime is legal now"

In diesem Artikel erfährst du: Wie Justin Sun World Liberty Financial beeinflusst

Wodurch das Wachstum der Blockchain angetrieben wird

Welche fundamentalen Entwicklungen für Tron sprechen

Wie der Burn-Mechanismus das TRX-Angebot verknappt

Die Layer-1-Blockchain des chinesisch-amerikanischen Unternehmers Justin Sun leidet seit jeher unter einem schlechten Ruf. So werden dem Krypto-Entrepreneur unter anderem Insiderhandel, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie das Stehlen von Kundengeldern vorgeworfen. Da auf den Wahlsieg Donald Trumps nun jedoch eine merkliche regulatorische Lockerung in den USA folgt, dürften sich diese Bedenken verringern. Insbesondere, weil sich das Trumpsche DeFi-Projekt World Liberty Financial und Tron annähern, rückt TRX in den Fokus der Anleger. Wird es im Windschatten der “Präsidenten-Chain” Solana still und heimlich zum Gewinner der US-amerikanischen Krypto-Amnestie?

