In diesem Artikel erfährst du: Wie die chartttechnische Situation bei Toncoin nach der Hängepartie rund um den Telegram-Gründer Durov einzuschätzen ist

Welche Chartmarken auf der Ober- und Unterseite kurzfristig relevant für Anleger werden

Wieso dennoch Hoffnung für die Telegram Blockchain besteht

Der Kurs von Toncoin (TON) zeigt sich in den letzten Handelstagen weiter schwach. Seit Aufgabe der Schlüsselunterstützung bei 4,58 US-Dollar rauschte Toncoin in der Spitze um 36 Prozent gen Süden und handelt trotz der technischen Gegenbewegung weiterhin 20 Prozent unterhalb des Keysupports bei aktuell 3,66 US-Dollar. Damit hat der Kurs des Telegram-Coins 55 Prozent von seinem Allzeithoch aus dem Juni 2024 abgegeben. Kurzfristig gilt es für die Bullen den Supportbereich um 3,52 US-Dollar zu verteidigen. Um eine Erholungsbewegung einzuleiten, muss zunächst die Widerstandsmarke bei 4,05 US-Dollar zurückerobert werden. Rutscht der TON-Kurs hingegen unter die 3,52 US-Dollar ab, rückt der Bereich um das Vorwochentief bei 2,95 US-Dollar wieder in den Fokus. Wie die Kursentwicklung in Anbetracht des schwachen Chartbilds in den kommenden Wochen einzuschätzen ist und welche Chartniveaus nun für den Kurs relevant werden dürften, wird im Folgenden analysiert.

