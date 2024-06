In diesem Artikel erfährst du: Welche Chartmarken für den Telegram-Coin in den kommenden Wochen relevant werden

Wwarum Investoren an den Erfolg der Telegramchain glauben

Wieso eine kurzfristige Konsolidierung unproblematisch für den Kursverlauf wäre

Der Kurs der Kryptowährung Toncoin (TON) kann sich dem jüngsten Korrekturtrend am Kryptomarkt weiterhin entziehen und legt nach erfolgreichen Retest des alten Widerstandsbereichs in der Vorwoche in den letzten Handelstagen zweistellig im Wert zu. Abermals konnte der Kurs ein höheres Tief ausbilden und den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage EMA50 (orange) um 6,80 US-Dollar als Sprungbrett nutzen. Mit 7,70 US-Dollar taxiert Toncoin aktuell lediglich sieben Prozentpunkte unterhalb seines Allzeithochs und weist eine klare Outperformance unter den Altcoins auf und dürfte in Folge einer Erholungsbewegung am Kryptomarkt zeitnah seinen bisherigen Höchststand vom 15. Juni bei 8,28 US-Dollar anvisieren können.

Wie die Chancen für eine Trendfortsetzung gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus nur bei Toncoin relevant werden dürften, wird im Folgenden analysiert.

