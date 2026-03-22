Gold-Token wie PAXG und XAUT sind längst mehr als ein Nischenthema im RWA-Markt. Eine neue Studie zeigt, warum der Sektor gerade stark wächst, welche Rolle Binance, Ethereum und DeFi spielen und wie groß das Potenzial ausfällt.

Der Markt für tokenisiertes Gold wächst kontinuierlich und liegt laut Animoca Brands Research inzwischen bei 5,7 Milliarden US-Dollar. Damit ist Gold der mit Abstand wichtigste Treiber im Bereich tokenisierter Rohstoffe. Diese liegen inzwischen vor tokenisierten Privatkrediten. Größer ist unter den tokenisierten Finanzwerten derzeit nur noch das Segment der US-Staatsanleihen.

XAUT und PAXG dominieren den Markt

Breit aufgestellt ist dieser Markt allerdings noch nicht, denn Tether Gold XAUT kommt laut Report auf 2,96 Milliarden US-Dollar Marktwert und Pax Gold PAXG auf 2,55 Milliarden US-Dollar. Zusammen vereinen die beiden wichtigsten Produkte damit 96,1 Prozent des gesamten tokenisierten Goldmarkts auf sich. XAUT alleine kommt auf 51,7 Prozent Marktanteil. Der Rest verteilt sich auf deutlich kleinere Produkte wie PGOLD, XAUM oder CGO.

Auch bei den Blockchains zeigt sich eine klare Tendenz: Ethereum ist der wichtigste Ausgabestandard für tokenisiertes Gold. PAXG läuft ausschließlich auf Ethereum, XAUT auf Ethereum und Avalanche. Weitere Projekte setzen unter anderem auf Arbitrum, Solana, BNB Chain, Base, Stellar, XDC oder Canton. Der Markt nutzt also verschiedene Layer-1s, doch Ethereum bleibt im Zentrum.

Der Markt ist zudem nicht so einheitlich, wie es auf den ersten Blick wirkt. Während PAXG und XAUT als Token auf öffentlichen Blockchains gehandelt werden und sich auch in DeFi einbinden lassen, verfolgt HSBC mit seinem Gold Token ein geschlossenes Modell auf privater Infrastruktur. Dort bleibt der digitale Besitznachweis im HSBC-Ökosystem, ein Sekundärmarkt existiert nicht. Daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Möglichkeiten für den Handel und die Onchain-Nutzung.

Handelsvolumen zieht stark an, Binance führt

Das durchschnittliche 90-Tage-Handelsvolumen von PAXG stieg laut Report bis zum 6. März 2026 auf 469,6 Millionen US-Dollar pro Tag. Bei XAUT waren es 382,8 Millionen US-Dollar. Im Jahresvergleich entspricht das einem Anstieg um das 17-Fache bei PAXG und um das 53-Fache bei XAUT.

PAXG und XAUT legen beim Handelsvolumen deutlich zu | Quelle: Animoca Brands Research

Auffällig ist auch die Rolle zentraler Börsen. Für das vierte Quartal 2025 liegt das Handelsvolumen von PAXG und XAUT auf zentralen Börsen bei insgesamt 7,6 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen 6,2 Milliarden US-Dollar auf PAXG und 1,4 Milliarden US-Dollar auf XAUT. Binance dominiert den Handel mit den beiden Gold-Token.

Binance dominiert den Handel mit tokenisiertem Gold bei zentralen Börsen | Quelle: Animoca Brands Research

Die Wachstumsfantasie ist gewaltig

Während ETFs bereits 7,9 Prozent des investierbaren Goldmarkts abdecken, steckt tokenisiertes Gold mit 0,075 Prozent noch ganz am Anfang. Gold ETFs brauchten allerdings nur fünf bis sechs Jahre, um auf rund 7 Prozent zu wachsen.

Schon bei einer deutlich vorsichtigeren Durchdringung von 0,5 Prozent würde der Markt für tokenisiertes Gold auf rund 28 Milliarden US-Dollar wachsen. Sollte tokenisiertes Gold eines Tages in die Größenordnung von Gold ETFs vorstoßen und etwa 7 Prozent des Investment-Goldmarkts erreichen, läge das Marktvolumen bei fast 400 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum um mehr als das 90-Fache. Ein ehrgeiziges, aber keineswegs unmögliches Ziel.

DeFi entdeckt Gold für das 21. Jahrhundert

Der Report macht noch einen zweiten Trend sichtbar. Tokenisiertes Gold wird nicht nur gekauft und gehalten, sondern zunehmend in der Onchain-Finanzwelt genutzt. Als Beispiele nennt die Studie PAXG und XAUT als Sicherheiten in DeFi-Kreditprotokollen wie Morpho. Nutzer können dort gegen ihre Gold-Token Stablecoins leihen und ihre Gold-Exposure trotzdem behalten. Voraussetzung dafür sind allerdings verlässliche Nachweise über Deckung und Preis, etwa über Proof-of-Reserves-Lösungen und Onchain-Preisdaten von Anbietern wie Chainlink.

Auch auf dezentralen Börsen wächst das Interesse an Gold. Auf Hyperliquid, der führenden Perpetuals-DEX, erreichte das kumulierte Handelsvolumen von Gold-Perpetuals 6,69 Milliarden US-Dollar. Damit lag Gold auf Platz drei der dort gehandelten Basiswerte noch vor Nvidia und Tesla. Insgesamt gewinnt tokenisiertes Gold im RWA-Markt an Bedeutung und profitiert nicht nur von der Gold-Rallye, sondern auch von der Infrastruktur großer Börsen und von der wachsenden DeFi-Nachfrage.

Noch bleibt der Markt also stark auf zwei Produkte und zugleich vor allem auf Ethereum konzentriert. Sollte sich die ETF-Analogie auch nur teilweise bewahrheiten, könnte es sich aber um eines der aussichtsreichsten Tokenisierungs-Projekte überhaupt handeln. Krypto-Anleger, die Edelmetalle zur Diversifizierung nutzen möchten, profitieren in Form von niedrigen Gebühren und Handelbarkeit rund um die Uhr.

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