Hyperliquid trotzt der Krypto-Schwäche und legt fast kontinuierlich zu. Wie Krypto-Anleger jetzt vom Ölhandel auf der Blockchain profitieren.

Schwierige Zeiten für Krypto? Nicht unbedingt. Während viele Kryptowährungen zuletzt unter Druck standen, entwickelte sich ein Projekt gegen den Trend: Hyperliquid. Der native Token HYPE konnte Anfang März innerhalb einer Woche um mehr als 20 Prozent zulegen und liegt seit Jahresbeginn deutlich im Plus – während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung im gleichen Zeitraum spürbar nachgab.

Der Grund dafür liegt ausgerechnet im Ölmarkt. Ein Rohstoff, der auf den ersten Blick wenig mit Krypto zu tun hat, entwickelte sich in einer Phase geopolitischer Spannungen plötzlich zu einem der meistgehandelten Assets der Welt. Doch wie kann eine Krypto-Plattform überhaupt vom Ölhandel profitieren?

Wenn der Ölmarkt explodiert

Öl ist einer der wichtigsten Rohstoffe der Weltwirtschaft. Flugzeuge fliegen mit Kerosin, Containerschiffe mit Schweröl, Lastwagen mit Diesel und viele Autos mit Benzin. Auch unzählige Alltagsprodukte enthalten Bestandteile aus Petrochemikalien. Selbst eine einfache PET-Flasche basiert auf Rohstoffen, die aus Erdöl gewonnen werden.

Steigt der Ölpreis stark an, hat das deshalb unmittelbare Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche der Wirtschaft. Transportkosten steigen, Energie wird teurer, Lieferketten geraten unter Druck und letztlich zahlen Verbraucher mehr für Lebensmittel, Kleidung oder Medikamente.

Diese Dynamik zeigte sich zuletzt erneut auf dem globalen Markt. Die geopolitischen Spannungen im Nahen und Mittleren Osten und die Sorge vor Versorgungsengpässen führten zu starken Preisschwankungen. Binnen kürzester Zeit stieg der Ölpreis in der Konsequenz deutlich an und löste eine enorme Handelsaktivität aus.

Ein Beispiel dafür ist der United States Oil Fund (USO) – ein ETF, der die Preisbewegung von WTI-Rohöl über Futures-Kontrakte abbildet. Am 9. März explodierte das Handelsvolumen dieses ETFs auf rund 12,4 Milliarden US-Dollar. Das übertraf sogar extreme Marktphasen während des Corona-Crashs 2020 oder des Ukraine-Kriegs 2022. Der Hintergrund: Rohöl wird an den Finanzmärkten meist gar nicht physisch gehandelt, sondern Investoren handeln Derivate wie Futures, die lediglich die Preisbewegung des Rohstoffs abbilden.

Wie Hyperliquid den Ölhandel auf die Blockchain bringt

Hyperliquid ist eine Layer-1-Blockchain mit einer spezialisierten dezentralen Börse für Derivatehandel. Im Gegensatz zu vielen DeFi-Protokollen, die auf automatisierten Market Makern basieren, arbeitet die Plattform (ähnlich wie traditionelle Börsen) mit einem integrierten Orderbuch. Das Protokoll nutzt einen eigenen Konsensmechanismus namens HyperBFT, der theoretisch über 200.000 Orders pro Sekunde verarbeiten kann.

Während viele DeFi-Protokolle wie Uniswap vor allem Spot-Handel ermöglichen, konzentriert sich Hyperliquid auf den Handel mit Perpetual Futures. Diese unbefristeten Terminkontrakte besitzen kein Ablaufdatum und werden stattdessen über sogenannte Funding Rates zwischen Long- und Short-Positionen ausgeglichen.

Auf eben dieser Infrastruktur entstand plötzlich ein neuer Markt: synthetische Öl-Derivate. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden beispielsweise am 11. März Öl-Kontrakte im Wert von nahezu einer Milliarde US-Dollar gehandelt. Besonders aktiv war ein spezieller Kontrakt CL-USDC, der die Preisbewegung von WTI-Rohöl abbildet. Dieser Markt entwickelte sich hinter Bitcoin und Ethereum zwischenzeitlich zum drittgrößten Handelsmarkt auf der Plattform.

Auch der native Token HYPE profitiert indirekt davon. Der Token wird für Staking, Gebührenrabatte und verschiedene Funktionen innerhalb des Protokolls genutzt. Steigt das Handelsvolumen auf der Plattform, entstehen gleichzeitig mehr Gebühren. Ein Teil dieser Gebühren wird verwendet, um HYPE-Token zurückzukaufen und zu verbrennen. Dieser Mechanismus reduziert das Angebot und kann damit den Tokenpreis unterstützen. Doch der Handel auf Hyperliquid funktioniert anders als auf klassischen Börsen.

So funktioniert der Hyperliquid-Handel

Zum einen können Trader Hebel einsetzen. Das verstärkt Marktbewegungen und erhöht gleichzeitig das Risiko erheblich, insbesondere in Phasen geringer Liquidität. Als der Ölpreis infolge politischer Entscheidungen plötzlich von rund 120 auf etwa 85 US-Dollar fiel, kam es zu einer Kaskade automatischer Liquidationen. Innerhalb kurzer Zeit wurden auf Hyperliquid Positionen im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar geschlossen.

Ein weiterer Unterschied ist die Dezentralität. Der Handel läuft rund um die Uhr – unabhängig von Öffnungszeiten traditioneller Börsen. Während klassische Märkte am Wochenende schließen, können Trader auf der Blockchain jederzeit reagieren.

Mit dem Upgrade HIP-3 wurde dieser Ansatz noch weiter ausgebaut. Seitdem können Entwickler eigene Perpetual-Märkte direkt auf der Plattform starten. Voraussetzung ist “lediglich” das Staking von 500.000 HYPE-Token, was zeitweise einem Gegenwert von über 18 Millionen US-Dollar entsprach.

Doch diese Offenheit bringt auch Risiken mit sich. Die Plattform verlässt sich stark auf Smart Contracts und Oracles, die externe Preisfeeds liefern. Fehler im Smart-Contract-Design oder Probleme im Risikomanagement können daher erhebliche Auswirkungen haben.

Ein Beispiel dafür war der sogenannte JELLY-Vorfall, bei dem die internen Sicherheitsmechanismen der Plattform – insbesondere der Liquidations-Backstop-Vault – unter Druck gerieten und Positionen im Millionenbereich übernommen werden mussten.

Gleichzeitig zeigt sich die Stärke eines offenen Systems, denn die Community kann Schwachstellen analysieren und Verbesserungen vorschlagen. Mit dem Upgrade HIP-4 plant Hyperliquid beispielsweise neue sogenannte Outcome-Kontrakte. Diese könnten künftig Anwendungen wie Prognosemärkte ermöglichen, vergleichbar zu Polymarket oder Kalshi.

Fazit: Wird Öl bald komplett auf der Blockchain gehandelt?

Die Vorstellung, dass der gesamte Ölhandel bald auf der Blockchain stattfindet, ist wohl eher unrealistisch, denn der globale Rohstoffhandel basiert weiterhin auf physischer Infrastruktur: Tanklager, Pipelines, Raffinerien und komplexe Lieferverträge zwischen Staaten und Energieunternehmen. Große Marktteilnehmer benötigen regulierte Märkte, Clearingstellen und rechtssichere Rahmenbedingungen.

Doch der aktuelle Trend lässt vermuten, dass sich Blockchain-Plattformen zunehmend als ultraschnelle Derivatemärkte etablieren. Hier lassen sich globale Risiken nahezu in Echtzeit handeln, wodurch sich ein Teil der Preisfindung für wichtige Rohstoffe möglicherweise zunehmend “on-chain” verschiebt.

Hyperliquid zeigt, dass diese Technologie bereits heute leistungsfähig genug ist, um auch makroökonomische Märkte abzubilden. Die Grenzen zwischen klassischem Finanzsystem und Krypto-Ökosystem beginnen damit zunehmend zu verschwimmen. Daher lohnt es sich für Anleger, diese Entwicklung sehr genau zu beobachten.

Wer mehr über die Gastautorin MissCrypto erfahren möchte, findet weitergehende Informationen auf ihrer Webseite.