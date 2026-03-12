Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) marschiert weiter gen Norden. Folgende Gründe sprechen für eine bullishe Trendfortsetzung. Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, verrät diese Kursanalyse.

Hyperliquid (HYPE) gehört aktuell zu den Outperformern am Krypto-Markt. Die dezentrale Perpetual-Börse profitiert von den steigenden Handelsvolumen der Future-Kontrakte für Assets wie Gold, Silber und ÖL. Die Möglichkeit des 24-Stunden Handels sorgte insbesondere an den vergangenen Wochenenden für einen massiven Nachfrageanstieg unter Investoren und bescherte dem Krypto-Projekt einen signifikanten Gebührensprung. Wieso dieses bullish für den HYPE-Kurs ist und welche Zielmarken in den kommenden Wochen in den Blick geraten könnten, verrät diese Kursanalyse.

Blockchain-Innovation als Kurstreiber

Die Bullen haben das Ruder fest in der Hand und konnten den HYPE-Kurs in den letzten 30 Handelstagen um 25 Prozent gen Norden hieven. Anleger scheinen die Tokenomics des Projekts zunehmend einzupreisen. Seit Einführung des HIP-3-Upgrades, welches den Handel von tokenisierten klassischen Wertpapieren als Perpetuals ermöglicht, hat das Projekt die nächste Einnahmequelle erfolgreich implementiert. Für die Bereitstellung jedes neuen HIP-3 Assets werden 500.000 HYPE-Token gesperrt, womit sich der Supply der Kryptowährung reduziert. Zusätzlich zu den Gebühreneinnahmen, die zu 97 Prozent für den Rückkauf samt anschließendem Token-Burn genutzt werden, konnte das Team den nächsten Kurstreiber erfolgreich in das Hyperliquid-Ökosystem einbinden.

Allein das Handelsvolumen von ÖL-Perps auf Hyperliquid betrug im Zuge des Iran-Konflikts innerhalb weniger Handelstage mehr als fünf Milliarden US-Dollar. Retail- wie auch Wallstreet-Trader nutzten die Plattform am Wochenende als Plattform, was die Token-Verknappung zusätzlich ankurbelte. Mit dem HIP-4 Proposal versucht das Ökosystem nun auch den Prognoseplattformen Polymarket und Kalshi Konkurrenz zu machen. Zuletzt überstieg das Handelsvolumen auf Hyperliquid das Volumen des CEX-Konkurrenten Coinbase und festigte seine Spitzenposition als größte Perpetual-DEX. Die durchdachten Weiterentwicklungen haben sich in den vergangenen Monaten zunehmend positiv auf den HYPE-Kurs ausgewirkt. Ausgehend vom Jahrestief bei 20,48 US-Dollar taxiert der Krypto-Token aktuell rund 82 Prozent höher.

Wichtige Chartmarken in den kommenden Handelstagen

Kann HYPE-Kurs seinen Kursausbruch über die lila Chartzone bestätigen und zeitnah das Vormonatshoch bei 38,42 US-Dollar überwinden, ist ein Sprung bis an die 40,03 US-Dollar wahrscheinlich. Bleiben die Bullen am Drücker und die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann ebenfalls einen Ausbruch aus der Seitwärtsrange vollführen, nimmt die Wahrscheinlichkeit für einen Durchmarsch bis in die orange Zielzone weiter zu. Sollte Hyperliquid im Zuge einer Korrekturausweitung des US-Aktienmarktes hingegen nachhaltig unter das 38er Fibonacci-Retracement bei 35,32 US-Dollar zurückfallen, ist ein Retest des Kreuzsupports aus 200-Tagelinie (EMA200, blau) und gleitender Durchschnittslinie EMA20 (rot) um 32,30 US-Dollar einzuplanen.



Kursanalyse auf Basis des Wertepaares HYPE/USDT auf Kucoin I Quelle: TradingView

Hyperliquid: Bullishes Kursszenario für die kommenden Wochen

Bullishe Kursziele: 38,42 USD, 40,03 USD, 42,24/44,50 USD, 46,46 USD, 49,87/51,48 USD, 57,45/59,42 USD

Hyperliquid kann in den letzten Tagen weiter an Boden gutmachen. Im Wochenvergleich stieg der Kurs um 18 Prozent gen Norden und scheint damit die Oberkante der lila Widerstandszone bei 36,14 US-Dollar überwinden zu können. Sollte sich der HYPE-Kurs nun oberhalb dieser Marke festsetzen, ist zeitnah mit einem Angriff auf das Vormonatshoch zu rechnen. Eins dynamischer Ausbruch über diesen Resist würde das Zwischenziel bei 40,03 US-Dollar in den Fokus rücken. Kann sich der Krypto-Markt in den kommenden Tagen weiter stabilisieren, ist ein Durchmarsch in Richtung der orangen Zielzone einzuplanen. Zwischen 42,24 US-Dollar und 44,50 US-Dollar ist mit vermehrten Gewinnmitnahmen zu planen. Der Bereich fungierte in 2025 mehrfach als Dreh- und Angelpunkt. Zudem findet sich mit dem Golden Pocket an der Oberseite eine wichtige charttechnische Erholungsmarke.

Eine Zwischenkonsolidierung wäre jedoch mit Blick auf den RSI-Indikator, aktuell schon bei 68, als unproblematisch zu werten, solange der Kurs sich weiterhin oberhalb der 38,42 US-Dollar stabilisieren kann. Behält die Käuferseite das Zepter sodann weiter in ihrer Hand und der HYPE-Kurs kann das 61er Fibonacci-Retracement per Tagesschlusskurs durchstoßen, rückt die nächste Zielmarke bei 46,46 US-Dollar in den Fokus. Wird auch dieses Etappenziel übersprungen, ist mittelfristig ein Durchmarsch bis in den roten Widerstandsbereich vorstellbar. Die Zone zwischen 49,87 US-Dollar und 51,48 US-Dollar fungierte in der zweiten Jahreshälfte 2025 mehrfach als starke Kurshürde. Zudem findet sich hier mit dem 78er Fiobonacci-Retracement bei 51,05 US-Dollar ein relevantes bullishes Anstiegsziel. Im ersten Versuch ist mit einem Abpraller gen Süden zu rechnen.

Mittelfristiges Kursziel für Hyperliquid

Nimmt die Erholung am Krypto-Markt weiter an Fahrt und Hyperliquid kann perspektivisch den roten Resistbereich nachhaltig durchbrechen, werden die Bullen alles daran setzen, die blaue Zielzone, um das Allzeithoch aus dem September 2025 anzulaufen. Bis auf Weiteres fungiert der Bereich zwischen 57,45 US-Dollar und 59,42 US-Dollar als maximales Anstiegsziel auf der Oberseite. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspricht das einem Kurspotenzial von knapp 60 Prozent.

Bearishe Kursziele für die nächsten Handelswochen

Bearishe Kursziele: 36,14/34,66 USD, 32,29 USD, 30,89/29,48 USD, 27,33/26,12 USD, 23,77 USD, 21,09/19,77 USD

Die Verkäuferseite hat in Anbetracht des positiven Newsflows rund um Hyperliquids Weiterentwicklungen aktuell das Nachsehen. Der Kurs muss nun zwingend im Bereich der 38,42 US-Dollar gedeckelt bleiben, um die Chance auf fallende Kurse zu wahren. Bearishe Divergenzen im 1-Stunden-Chart indizieren jedoch erste Ermüdungserscheinungen des Aufwärtstrends. Ein erstes Anzeichen für eine Kurskorrektur wäre ein Rückfall unter das 38er Fibonacci-Retracement samt Abverkauf unter die lila Unterstützungszone. Ein Tagesschlusskurs unterhalb der 34,66 US-Dollar würde die EMA200 bei 32,29 US-Dollar als Ziel aktivieren. Erreicht der HYPE-Kurs diese wichtige gleitende Durchschnittslinie, muss das Käuferlager zur Stelle sein. Eine Aufgabe dieses Supports würde die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturausweitung bis in den gelben Unterstützungsbereich zwischen 30,89 US-Dollar und 29,48 US-Dollar weiter erhöhen. Mit der 50-Tagelinie (EMA50, orange), dem Monatstief sowie dem 23er Fibonacci-Retracement findet sich hier ein Bündel an charttechnischen Supports.

Abermals dürfte die Käuferseite versuchen den Kurs hier zurück gen Norden zu bewegen. Zeigt sich Hyperliquid auch hier wider Erwarten schwach und gibt diesen Bereich nachhaltig auf, droht sich der Abverkauf bis in die grüne Zone um das Vormonatstief zwischen 27,33 US-Dollar und 26,12 US-Dollar auszuweiten. Bereits in 2025 war dieses Kursniveau mehrfach stark umkämpft. Im ersten Anlauf dürfte der Kurs hier gen Norden abprallen. Kommt es in den kommenden Wochen hingegen zu einer größeren Korrektur an den US-Aktienmärkten und der Krypto-Sektor zeigt sich ebenfalls schwach, ist auch bei Hyperliquid ein Rückfall unter die grüne Unterstützungszone nicht ausgeschlossen. Eine anhaltende Kursschwäche würde das Ausbruchslevel vom 26. Januar bei 23,77 US-Dollar in den Fokus rücken. Bricht der Bitcoin-Kurs auf ein neues Jahrestief ein und zieht den Krypto-Markt mit gen Süden, kann ein Retest braunen Chartbereichs zwischen 21,09 US-Dollar und 19,77 US-Dollar ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Bis auf Weiteres fungiert diese Zone als maximales Rückfallziel auf der Unterseite.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI zeigt in den kürzeren Zeiteinheiten erste bearishe Divergenzen. Kursfristige Konsolidierungen sind daher jederzeit möglich. Der RSI-Indikator im Tageschart unterstreicht hingegen die bullishe Trendstärke der letzten Handelstage und bietet mit einem Wert von 67 noch Raum für weitere Kurszuwächse. Untermauert wird die bullishe Sicht mit Blick auf den Wochenchart. Hier steht der RSI kurz davor, ein frisches Kaufsignal auszubilden, was für eine Trendfortsetzung und höhere Kurse spricht.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,87 Euro.

