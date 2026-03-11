App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
eToro | Krypto-Angebot
0% Gebühren auf Kryptokäufe. AGBs gelten
2.48 T $
Hyperliquid-Kurs38.29 $5.41%
Bitcoin-Kurs71,639.00 $2.59%
Ethereum-Kurs2,124.22 $3.83%
XRP-Kurs1.41 $2.54%
BNB-Kurs661.67 $2.26%
Solana-Kurs90.46 $5.16%
TRON-Kurs0.290370 $0.05%
Dogecoin-Kurs0.097043 $5.12%
Cardano-Kurs0.271890 $4.29%
Zcash-Kurs214.82 $0.66%
Chainlink-Kurs9.32 $4.06%
Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Mehrere Gründe sprechen für einen Ausbruch

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich weiter resilient und kann sich erneut über die Marke von 70.000 US-Dollar erholen. Folgende Chartmarken müssen für eine erfolgreiche Ausbruchsbewegung nun überwunden werden.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs71,639.00 $2.59 %
Bitcoin kaufen
Dieses Bild zeigt einen Stapel goldener Bitcoin-Münzen. Dahinter ist ein Chartverlauf zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) könnte zeitnah auf neue Monatshochs ansteigen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Krypto-Leitwährung jetzt nicht schwächeln darf
  • Welche Kursziele bei einem Ausbruch gen Norden angelaufen werden dürften
  • Wieso ein Rückfall unter 69.000 US-Dollar den bullishen Blick eintrüben könnte

Der Kurs von Bitcoin (BTC) zeigt sich weiterhin verhältnismäßig resilient. Kursrücksetzer werden von Anlegern für Zukäufe genutzt. Höhere Hochs und Tiefs untermauern die relative Stärke der Krypto-Leitwährung. Die Gefahr eines erneuten Rücksetzers in Richtung Wochentiefs scheint nach Rückeroberung der gleitenden Durchschnittslinie EMA20 weiter abgenommen zu haben. Eine drohende Kurskorrektur in den US-Indizes könnte die Erholung jedoch im Keim ersticken. Welche Chartmarken für die Kursentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen relevant werden.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Der Gründer von Strategy, Michael Saylor, von der Seitenansicht vor einem schwarzen Hintergrund
Auf Messers SchneideBitcoin-Gigant Strategy: Wird Saylors Money Glitch zur Zeitbombe?
Bitcoin-Mining-Hardware
MARA und Co. im ÜberlebenskampfHistorisch niedriger Hashprice setzt Bitcoin-Miner massiv unter Druck
Das Bild zeigt einen Chart und im Hintergrund sieht man Maschinen, die Öl fördern – das kann auch den Bitcoin-Kurs bewegen.
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs: Ölpreis-Schock könnte Wendepunkt sein – was jetzt wichtig wird
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pi Network
0.291651 $
33.97%
Render
1.73 $
14.57%
Bittensor
226.21 $
12.70%
Midnight
0.051973 $
10.44%
NEAR Protocol
1.41 $
9.27%
Pump.fun
0.002180 $
8.15%
Virtuals Protocol
0.739462 $
7.64%
Algorand
0.091694 $
6.82%
Bonk
0.000006 $
6.31%
Sui
1.03 $
5.77%
Provenance Blockchain
0.013301 $
-4.99%
Canton
0.148675 $
-2.13%
Toncoin
1.31 $
-1.88%
Figure Heloc
1.01 $
-1.83%
LEO Token
9.08 $
-0.96%
PAX Gold
5,119.67 $
-0.90%
Tether Gold
5,089.07 $
-0.73%
Aptos
0.935524 $
-0.55%
Bitget Token
2.16 $
-0.39%
HTX DAO
0.000002 $
-0.33%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren