In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Krypto-Leitwährung jetzt nicht schwächeln darf
- Welche Kursziele bei einem Ausbruch gen Norden angelaufen werden dürften
- Wieso ein Rückfall unter 69.000 US-Dollar den bullishen Blick eintrüben könnte
Der Kurs von Bitcoin (BTC) zeigt sich weiterhin verhältnismäßig resilient. Kursrücksetzer werden von Anlegern für Zukäufe genutzt. Höhere Hochs und Tiefs untermauern die relative Stärke der Krypto-Leitwährung. Die Gefahr eines erneuten Rücksetzers in Richtung Wochentiefs scheint nach Rückeroberung der gleitenden Durchschnittslinie EMA20 weiter abgenommen zu haben. Eine drohende Kurskorrektur in den US-Indizes könnte die Erholung jedoch im Keim ersticken. Welche Chartmarken für die Kursentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen relevant werden.
