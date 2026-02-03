Hyperliquid erweitert sein Ökosystem. Mit HIP-4 führt das Protokoll “Outcome Trading” ein. Der Kurs des HYPE-Token reagiert sofort zweistellig.

Die beliebte Perp-DEX Hyperliquid tritt in den boomenden Sektor der Prognosemärkte ein. Mit dem Hyperliquid Improvement Proposal 4 (HIP-4) führt die Plattform das sogenannte “Outcome Trading” ein. Ein Schritt, der das Protokoll in direkte Konkurrenz zu Marktführern wie Polymarket bringt und den HYPE-Kurs zweistellig antreibt.

Du willst Hyperliquid kaufen? Handle auf Kraken, einer der sichersten und vollständig EU-regulierten Krypto-Börsen weltweit. Jetzt registrieren und sicher in HYPE investieren!

Mit dem HIP-4-Update integriert Hyperliquid eine neue Anlageklasse in seine Core-Infrastruktur “HyperCore”. Anders als bei klassischen Perpetual Futures, die oft mit Hebeln und Liquidationsrisiken arbeiten, basieren die neuen Outcome-Kontrakte auf einer vollständigen Besicherung.

Trader setzen Kapital ein, das innerhalb einer festen Preisspanne abgerechnet wird. Das System eliminiert Nachschusspflichten und Liquidationsrisiken für diese spezifischen Kontrakte, da Verluste und Gewinne durch das hinterlegte Collateral gedeckelt sind. Die Abrechnung erfolgt im nativen Stablecoin USDH.

Der Vorstoß kommt zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt. Prognosemärkte verzeichneten laut Dune Analytics allein im letzten Monat ein Handelsvolumen von 12,4 Milliarden US-Dollar.

Während Plattformen wie Polymarket diesen Sektor dominieren, sehen Analysten bei Hyperliquid einen entscheidenden technologischen Vorteil: die Komponierbarkeit (Composability). Da Prognosemärkte und Perpetual Futures auf derselben Liquiditäts-Engine laufen, ergeben sich völlig neue Hedging-Möglichkeiten.

DeFi-Analyst Ignas hebt diesen Aspekt hervor. Nutzer könnten beispielsweise eine Long-Position auf Ethereum eröffnen und sich gleichzeitig mit einer Wette auf “ETH unter 2.000 US-Dollar” absichern.

Da beide Positionen auf demselben Konto liegen, sinkt die erforderliche Margin, da sich die Risiken gegenseitig aufheben. Ein Grad an Kapitaleffizienz, den isolierte Plattformen wie Polymarket oder Kalshi aktuell nicht bieten können.

Das Feature befindet sich aktuell in der Testnet-Phase. Der Rollout auf das Mainnet soll erfolgen, sobald die technische Validierung abgeschlossen ist. Sollte Hyperliquid auch nur einen Bruchteil des Volumens von Polymarket abgreifen, könnte dies die Einnahmen des Protokolls und damit die Nachfrage nach dem HYPE-Token nachhaltig steigern.

Der Markt reagierte jedoch prompt auf die Ankündigung. Der native Token HYPE kletterte binnen 24 Stunden um über 19 Prozent und notiert derzeit bei rund 37 US-Dollar. Seit dem lokalen Tief am 19. Januar 2026 konnte der Kurs sogar um mehr als 70 Prozent zulegen.

On-Chain-Daten von Santiment stützen die bullishe Stimmung. Das Handelsvolumen von HYPE erreichte den höchsten Stand seit drei Monaten, was auf ein gesteigertes institutionelles Interesse hindeutet.

Zusätzlichen Rückenwind erhält das Protokoll durch das wachsende RWA-Segment der DEX. Dank des vorangegangenen HIP-3-Upgrades können Nutzer mittlerweile auch Aktien sowie die zuletzt stark performenden Edelmetalle Gold und Silber mit Hebel handeln. Ein strategischer Schachzug, der das Handelsvolumen und die Protokoll-Einnahmen spürbar angekurbelt hat.

Empfohlenes Video Mehr zu Hyperliqid in diesem Video

Hyperliquid kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Hyperliquid (HYPE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Hyperliquid (HYPE) kaufen Leitfaden