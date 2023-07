When audit? Der Tether-CTO im Interview über die Rufe nach mehr Transparenz, die Magie von Bitcoin – und den Kampf mit der Wall Street.

Tether-CTO: „Diese Journalisten können sich in ein Clown-Auto setzen“

Lautstark, selbstbewusst, umstritten: Paolo Ardoino ist der Architekt und das Gesicht von Tether, dem König der Stablecoins. Der Erfolg gibt ihm recht, doch eine große Frage verfolgt den Chief Technology Officer der Firma überallhin: „Ist Tether ausreichend gedeckt?“ Sie hängt wie ein Damoklesschwert über dem angeschlagenen Krypto-Markt. Auch wir haben sie Paolo Ardoino gestellt, als wir den gebürtigen Italiener im März 2023 auf der Paris Blockchain Week für 30 Minuten trafen. Und durften Überraschendes lernen: „Da fragst du den Falschen.“

Ein Audit von Tether hätte er bei den großen Wirtschaftsprüfern angefragt: „Sie wollen das Risiko nicht eingehen.“ Außerdem: Warum er weltweit für die Adoption von Bitcoin kämpft, wieso Tether den westlichen Markt lieber der Konkurrenz überlässt und was die Diffamierung von Krypto mit Kerzen im 19. Jahrhundert zu tun hat.

BTC-ECHO: Wie erklärst du Menschen, die mit Bitcoin nicht vertraut sind, was sein Wert ist, beispielsweise deinen Eltern?

Paolo Ardoino: Du wachst morgens auf, ohne jeden Zweifel. Du hast dein Geld und niemand kann es anfassen oder dir wegnehmen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass du diese Möglichkeit hast. Außer, du versteckst ein paar Goldmünzen unter deinem Kissen. Aber das kommt mit anderen Risiken. Bitcoin schenkt dir ein Gefühl völliger Freiheit. Er hat selbst den Angriff von China überstanden. Und er wird auch die gegenwärtige Attacke der USA überstehen. Es gibt keine Form der Währung, die mit ihm vergleichbar ist.

