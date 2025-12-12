App herunterladen
BTC-ECHO
Krypto in DACH 

Steuerliche “Krypto-Lücke”: Grüne fordern erneut die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist

Steuerfrei mit Bitcoin? Noch. Denn die politische Debatte über die sogenannte “Krypto-Lücke” nimmt an Fahrt auf. Worüber im Bundestag debattiert wird.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs90,063.00 $0.12 %
Max Lucks spricht im Bundestag mit energischer Geste, die symbolisch für seine Ablehnung der Krypto-Haltefrist steht.

Beitragsbild: picture alliance

 | Max Lucks (Bündnis90/Die Grünen) findet, die steuerliche Krypto-Haltefrist muss weg

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die steuerfreie Bitcoin-Haltefrist politisch unter Beschuss steht
  • Welche Fraktionen im Bundestag die "Krypto-Lücke" schließen wollen – und wer sich klar dagegen positioniert
  • Warum der digitale Euro als öffentliches Gegengewicht zu privaten Zahlungsdiensten diskutiert wird
  • Welche Auswirkungen die politische Debatte langfristig auf Bitcoin, Bargeld und dein Portfolio haben kann
  • Wie ernst die Lage wirklich ist

Im Bundestag ist von einer steuerlichen “Krypto-Lücke” die Rede, die geschlossen werden müsse. Gleichzeitig fordern einige Fraktionen die Einführung des digitalen Euros – andere warnen vor Überwachung und Kontrollverlust. Auch das Bargeld steht zur Diskussion. Worüber Union, AfD, SPD, Grüne und Linke jetzt streiten und welche Folgen das für Anleger hat.

Eine Ethereum-Münze vor einem bunten Hintergrund
Die Zukunft der zweitgrößten KryptowährungEthereum 2030: Drei Szenarien mit ETH-Kursprognose
Geldscheine regnen herab
Meinungs-ECHOWarum der große Krypto-Bullrun laut Experten erst 2026 kommt
Die Grafik zeigt einen Stablecoin
Liquidität der ZukunftStablecoins eine Gefahr? Warum Experten vor Risiken warnen
Das könnte dich auch interessieren