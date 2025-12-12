Steuerfrei mit Bitcoin? Noch. Denn die politische Debatte über die sogenannte “Krypto-Lücke” nimmt an Fahrt auf. Worüber im Bundestag debattiert wird.

Steuerliche “Krypto-Lücke”: Grüne fordern erneut die Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist

In diesem Artikel erfährst du: Warum die steuerfreie Bitcoin-Haltefrist politisch unter Beschuss steht

Welche Fraktionen im Bundestag die "Krypto-Lücke" schließen wollen – und wer sich klar dagegen positioniert

Warum der digitale Euro als öffentliches Gegengewicht zu privaten Zahlungsdiensten diskutiert wird

Welche Auswirkungen die politische Debatte langfristig auf Bitcoin, Bargeld und dein Portfolio haben kann

Wie ernst die Lage wirklich ist

Im Bundestag ist von einer steuerlichen “Krypto-Lücke” die Rede, die geschlossen werden müsse. Gleichzeitig fordern einige Fraktionen die Einführung des digitalen Euros – andere warnen vor Überwachung und Kontrollverlust. Auch das Bargeld steht zur Diskussion. Worüber Union, AfD, SPD, Grüne und Linke jetzt streiten und welche Folgen das für Anleger hat.

