Bittensor (TAO) ist der lachende Dritte im KI-Drama zwischen Anthropic und der US-Regierung. Kann der Altcoin jetzt langfristig profitieren?

Bittensor (TAO) zählt zu den Gewinnern des heutigen Handelstages. Knapp 9 Prozent legte der KI-Coin zu. Auch andere Kryptowährungen aus dem Sektor konnten zulegen. Ursächlich dürfte das Drama zwischen Anthropic und der US-Regierung sein. Das KI-Unternehmen hinter dem Chatbot Claude hatte am Freitag in einer Mitteilung erklärt, die Bereitstellung der neuen Modelle Fabel 5 und Mythos 5 für ausländische Kunden und Mitarbeiter einzustellen. Das Weiße Haus hatte dies unter anderem wegen Bedenken der nationalen Sicherheit gefordert. Kann Bittensor kurstechnisch längerfristig profitieren?

Struktur & Kurs Bittensor

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 282,10 USD (Hoch) und 244,90 USD (Tief) basierend auf den letzten sechs 4‑h Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 268,10 USD und damit deutlich über dem Schlusskurs des Vortags von 246,10 USD (Anstieg um 22,00 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2.573.393.599 USD.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA‑20 bei 238,87 USD und zeigt insgesamt eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs. Kurzfristig gab es jedoch leichte Rücksetzer in den letzten beiden Kerzen, wodurch unmittelbare Unterstützung und Widerstand relevant werden. Wichtige Unterstützungen liegen bei 251,40 USD und 244,90 USD, Widerstände bei 275,50 USD und 282,10 USD; solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die Lage neutral bis leicht bullisch.

Momentum-Check TAO

Der RSI (14) liegt bei ca. 77,0 und signalisiert einen überkauften Zustand. Das Histogramm des Aufwärtsimpulses zeigt erste Anzeichen einer Abschwächung, da die letzten Schlusskurse leicht sinken und die Beschleunigung nachlässt.

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Risiko & Volatilität TAO

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt zuletzt etwa 97,09 USD, was auf erhöhte Schwankungen nach der Rallye hindeutet. Die Marktphase ist eine angespannte Konsolidierung mit erhöhter Volatilität, solange keine klare Trendfortsetzung über 282,10 USD erfolgt.

Kurzfristige Prognose TAO und Fazit

Kurzfristige Prognose: neutral mit leichter bullisher Tendenz aufgrund des Kurses oberhalb des EMA‑20, aber mit überkauftem RSI. Unterstützungen für Bittensor (TAO) liegen bei 251,40 USD (aktuelles Swing‑Low) und 220,92 USD (Fibonacci), Widerstände bei 275,50 USD und 282,10 USD. Ein Ausbruch über 282,10 USD mit Volumenanstieg würde die Prognose bullisch bestätigen, während ein Bruch unter 251,40 USD kurzfristig Abgaben bis zur Fibonacci‑Zone um 220,92 USD auslösen dürfte.

Neutrales Szenario (Wahrscheinlichkeit: 45 Prozent)

Im wahrscheinlichsten Szenario bewegt sich der Kurs in den kommenden Tagen weiterhin in einer Seitwärtsrange zwischen dem EMA-20 bei 238,87 US-Dollar und dem Widerstand bei 282,10 US-Dollar. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung würde sich damit eine Konsolidierungsphase etablieren, ohne dass ein neuer Trendimpuls entsteht. Der RSI kühlt sich dabei weiter unterhalb der überkauften Zone ab, während das Handelsvolumen keine auffälligen Ausschläge zeigt. Das Bollinger-Oberband bei 279,47 US-Dollar dürfte kurzfristig als Orientierung für die Oberseite dienen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 282,10 US-Dollar oder ein Rückfall unter die zentrale Unterstützung würde dieses Szenario negieren.

Bullisches Szenario (Wahrscheinlichkeit: 35 Prozent)

Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung muss der Kurs den Widerstand bei 282,10 US-Dollar per Vier-Stunden-Schlusskurs überwinden. Gelingt dieser Ausbruch bei gleichzeitig steigendem Handelsvolumen, könnte sich die Rallye in Richtung 300 bis 340 US-Dollar ausdehnen. Unterstützend wirken würden ein weiterhin hoher RSI sowie ein erneuter positiver Impuls im MACD-Histogramm. Das aktuelle Bollinger-Oberband könnte dabei zunächst als Sprungbrett für höhere Kurse fungieren. Das bullische Szenario verliert an Gültigkeit, sobald der Kurs nachhaltig unter die Unterstützung bei 251,40 US-Dollar zurückfällt.

Bearishes Szenario (Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent)

Das bearishe Szenario rückt in den Fokus, falls die Unterstützung bei 251,40 US-Dollar auf Vier-Stunden-Basis unterschritten wird. Ein solcher Rücksetzer sollte von einem Anstieg des Handelsvolumens sowie einem RSI unterhalb der Marke von 50 begleitet werden. In diesem Fall könnte zunächst das Fibonacci-Level bei 220,92 US-Dollar angesteuert werden. Verschärft sich der Verkaufsdruck, wäre anschließend auch eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich zwischen 180 und 220 US-Dollar möglich. Ungültig wird dieses Szenario bei einer Rückeroberung des Widerstands bei 282,10 US-Dollar.



