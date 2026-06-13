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Mit dieser Bitcoin-Strategie erzielen Anleger langfristig mehr Rendite

Die Wahl der Bitcoin-Strategie kann entscheidend für die langfristige Rendite sein. Nicht jeder Ansatz bietet die gleichen Chancen. Wir haben einen Experten befragt.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: picture alliance

 | Welche Strategie schneidet besser ab?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Worauf es bei der Wahl der passenden Bitcoin-Strategie wirklich ankommt
  • Wodurch Markt-Timing langfristig Rendite kosten kann
  • Wofür wissenschaftliche Untersuchungen beim Vergleich beider Strategien sprechen
  • Welche Vorteile die Haltefrist für Bitcoin-Investoren bieten kann

Wer in Bitcoin investiert, möchte am Ende vor allem eines erreichen: eine möglichst hohe Rendite. Doch führt der Weg dorthin über jahrelanges Halten oder über regelmäßige Käufe und Verkäufe? Ein Teil der Anleger vertraut auf die langfristige Entwicklung von Bitcoin. Andere hoffen darauf, durch geschickte Ein- und Ausstiege eine höhere Rendite zu erzielen. Welche Strategie langfristig die besseren Chancen bietet, beschäftigt Anleger seit Jahren. Wir haben den richtigen Weg analysiert.

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