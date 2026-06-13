In diesem Artikel erfährst du:
- Worauf es bei der Wahl der passenden Bitcoin-Strategie wirklich ankommt
- Wodurch Markt-Timing langfristig Rendite kosten kann
- Wofür wissenschaftliche Untersuchungen beim Vergleich beider Strategien sprechen
- Welche Vorteile die Haltefrist für Bitcoin-Investoren bieten kann
Wer in Bitcoin investiert, möchte am Ende vor allem eines erreichen: eine möglichst hohe Rendite. Doch führt der Weg dorthin über jahrelanges Halten oder über regelmäßige Käufe und Verkäufe? Ein Teil der Anleger vertraut auf die langfristige Entwicklung von Bitcoin. Andere hoffen darauf, durch geschickte Ein- und Ausstiege eine höhere Rendite zu erzielen. Welche Strategie langfristig die besseren Chancen bietet, beschäftigt Anleger seit Jahren. Wir haben den richtigen Weg analysiert.
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