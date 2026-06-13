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Krypto-Wende voraus?  

CLARITY Act: Wie realistisch ist eine Verabschiedung noch 2026?

Der CLARITY Act könnte die Kryptoindustrie in den USA grundlegend verändern. Nach Fortschritten im Kongress richtet sich der Blick nun auf den Senat. Die kommenden Monate könnten entscheidend werden.

Louis Blümlein
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Das US-Kapitol von der Seite. Es weht die US-Flagge.

Beitragsbild: picture alliance / Zoonar | Offenberg

 | Wie geht es mit dem CLARITY Act weiter?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der CLARITY Act näher an einer Verabschiedung ist als jemals zuvor
  • Welche Streitpunkte rund um Stablecoins und Krypto-Börsen zuletzt gelöst wurden
  • Weshalb die kommenden Monate vor den Midterm Elections entscheidend werden könnten

Der CLARITY Act bleibt eines der wichtigsten politischen Themen für die gesamte Krypto-Industrie. Kaum ein anderes Gesetz könnte die Rahmenbedingungen für Krypto-Unternehmen, Börsen, Stablecoin-Anbieter und DeFi-Projekte so stark verändern wie die geplante Regulierung in den USA. Nach Jahren der Unsicherheit über die Zuständigkeiten von SEC und CFTC soll der CLARITY Act erstmals klare Regeln schaffen und festlegen, welche digitalen Vermögenswerte als Wertpapiere und welche als Rohstoffe eingestuft werden. Diese Unsicherheit galt in den vergangenen Jahren als eines der größten Hindernisse für institutionelle Investoren und die gesamte Krypto-Industrie.

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