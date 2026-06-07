Der XRP-Kurs korrigiert weiter, sodass die 1,00 US-Dollarmarke in greifbare Nähe rückt. Welche Ripple-Kursmarken jetzt entscheidend werden.

XRP-Prognose: Wie tief wird der Ripple-Coin jetzt noch fallen?

XRP-Prognose: Wie tief wird der Ripple-Coin jetzt noch fallen?

Der jüngste Krypto-Abverkauf ließ den XRP-Kurs zeitweise auf 1,05 US-Dollar zurückfallen. Trotz einer leichten Erholungsbewegung bleibt die Lage angespannt, zumal die Adoption aufgrund einer Entscheidung der russischen Notenbank zuletzt einen Dämpfer erhielt. Unter dem geplanten Regulierungsrahmen sollen Privatanleger zunächst nur Zugang zu Bitcoin, Ethereum und USDT erhalten, sodass XRP zunächst außen vor bleibt.

Diese Entscheidung wiegt auch deshalb schwer, weil der Ripple-Coin in Russland zuletzt durchaus institutionelle Fortschritte erzielen konnte. Beispielsweise hatte die Moskauer Börse mit dem MOEXXRP-Index erst kürzlich eine offizielle Benchmark für XRP-Produkte eingeführt. Für institutionelle Marktteilnehmer ist der Coin damit zwar relevant, der breite Retail-Zugang dürfte unter den neuen Regeln jedoch eingeschränkt bleiben.

In Hinblick auf den XRP-Kurs kommt die Nachricht jedenfalls zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach dem Rücksetzer kämpfen die Bullen um eine Stabilisierung, doch ob die Erholung nachhaltig ist oder nur eine kurze Gegenbewegung bleibt, hängt nun vom Momentum und den nächsten Widerständen ab. Worauf Anleger jetzt achten sollten.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten sechs 4h-Candles bewegte sich der Kurs zwischen 1,1702 US-Dollar (High) und 1,0776 US-Dollar (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,1471 US-Dollar und damit rund 5,47 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (1,0876 US-Dollar). Das ist eine kurzfristige Erholung vom Tief um 1,0860 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 71,3 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 (1,1339 US-Dollar) und bildet seit dem Wochentief eine Serie höherer Hochs und Tiefs, was kurzfristigen Aufwärtsdruck zeigt. Unterstützungen liegen bei 1,1185 US-Dollar (vorheriger Close) und 1,0962 US-Dollar; Widerstände bei 1,1702 US-Dollar (aktuelles High) und 1,2454 US-Dollar (Fibonacci-Retracement). Solange der Preis oberhalb des EMA-20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bullish.

Der RSI (14) liegt bei ca. 54,03 und notiert leicht oberhalb der 50er-Marke. Das Momentum-Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, gestützt durch drei aufeinanderfolgende stärkere 4h-Closes über dem EMA. Die Bollinger-Bänder weisen eine Breite von etwa 0,1260 US-Dollar auf, was moderat geöffnet ist. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungs-Erholungsphase mit normaler Volatilität, solange der Kurs die Mitte der Bänder hält.

Kurzfristige XRP-Prognose

Die kurzfristige Prognose für XRP am 07.06.2026 ist neutral bis leicht bullisch. Unterstützungen liegen bei 1,1185 US-Dollar und 1,0962 US-Dollar; Widerstände bei 1,1702 US-Dollar und 1,2454 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,1861 US-Dollar (Bollinger-Oberband) mit Bestätigung über 1,1702 US-Dollar könnte den Weg Richtung 1,245 US-Dollar öffnen, während ein Bruch unter 1,096 US-Dollar die Korrektur bis in den Bereich um 1,05 US-Dollar beschleunigen dürfte.

Neutrales Szenario

Insgesamt überwiegt aktuell ein neutrales Szenario mit leicht bullischer Tendenz. Mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 45 Prozent dürfte sich der XRP-Kurs zunächst in einer Spanne zwischen 1,05 und 1,18 US-Dollar bewegen. Entscheidend bleibt, dass der RSI stabil zwischen 45 und 55 notiert, der Kurs um den EMA-20 bei 1,1339 US-Dollar oszilliert und die Bollinger-Breite unter 0,20 US-Dollar bleibt. Wichtige Marken sind der Support bei 1,0962 US-Dollar sowie das Bollinger-Oberband bei 1,1861 US-Dollar. Invalidation-Level: 1,20 US-Dollar.

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Bullishes Szenario

Ein bullisches Szenario hat derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 35 Prozent. Es wird wahrscheinlicher, wenn der RSI über 60 steigt und XRP per Schlusskurs über 1,1702 US-Dollar ausbricht. Eine zusätzliche Bestätigung wäre ein Anstieg über 1,1861 US-Dollar, das aktuelle Bollinger-Oberband. Dann könnte sich die Bewegung in Richtung 1,20 bis 1,35 US-Dollar ausweiten. Als nächste wichtige Zielmarke gilt das Fibonacci-Level bei 1,2454 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass der EMA-20 weiter nach oben dreht und unter dem Kurs bleibt. Invalidation-Level: 1,096 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Auf der Unterseite bleibt ein bearishes Szenario mit rund 20 Prozent Wahrscheinlichkeit bestehen. Fällt der RSI unter 45 und schließt XRP unter 1,0962 US-Dollar sowie unter dem EMA-20 bei 1,1339 US-Dollar, könnte sich die Korrektur beschleunigen. In diesem Fall rückt zunächst der Bereich um 1,05 US-Dollar in den Fokus. Bei weiterem Abwärtsdruck wäre auch ein Rücklauf in Richtung 0,90 bis 1,03 US-Dollar möglich, insbesondere wenn der Kurs zusätzlich unter das Bollinger-Unterband fällt. Invalidation-Level: 1,20 US-Dollar.