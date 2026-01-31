Libra und Diem sind Geschichte, doch das Thema Krypto ist bei Meta nie ganz verschwunden. Könnte Mark Zuckerberg unter Donald Trump einen zweiten Anlauf wagen?

Steigt Meta wieder in Krypto ein? Das spricht dafür und dagegen

Steigt Meta wieder in Krypto ein? Das spricht dafür und dagegen

In diesem Artikel erfährst du: Woran Mark Zuckerbergs erster Krypto-Anlauf gescheitert ist

Worauf Meta seinen geschäftlichen Fokus heute richtet

Warum Stablecoins erneut auf der Agenda des Konzerns stehen

Welche Rolle die aktuell kryptofreundlichere US-Regierung für ein mögliches Comeback spielt

Nur wenige Tech-CEOs verfügen über eine vergleichbare Kapitalstärke und Plattformmacht wie Mark Zuckerberg. Gleichzeitig haftet dem Meta-Konzern bis heute die Erinnerung an ein ambitioniertes und zugleich umstrittenes Krypto-Experiment der vergangenen Jahre an. Libra und später Diem sollten den globalen Zahlungsverkehr revolutionieren, stießen jedoch früh auf politischen Widerstand. Das Projekt wurde letztlich eingestellt, noch bevor es eine breite Markteinführung erreichte. Doch wie wahrscheinlich es ist, dass Mark Zuckerberg unter einer heute deutlich kryptofreundlicheren US-Regierung einen zweiten Anlauf im Markt wagt?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.