In diesem Artikel erfährst du:
- Woran Mark Zuckerbergs erster Krypto-Anlauf gescheitert ist
- Worauf Meta seinen geschäftlichen Fokus heute richtet
- Warum Stablecoins erneut auf der Agenda des Konzerns stehen
- Welche Rolle die aktuell kryptofreundlichere US-Regierung für ein mögliches Comeback spielt
Nur wenige Tech-CEOs verfügen über eine vergleichbare Kapitalstärke und Plattformmacht wie Mark Zuckerberg. Gleichzeitig haftet dem Meta-Konzern bis heute die Erinnerung an ein ambitioniertes und zugleich umstrittenes Krypto-Experiment der vergangenen Jahre an. Libra und später Diem sollten den globalen Zahlungsverkehr revolutionieren, stießen jedoch früh auf politischen Widerstand. Das Projekt wurde letztlich eingestellt, noch bevor es eine breite Markteinführung erreichte. Doch wie wahrscheinlich es ist, dass Mark Zuckerberg unter einer heute deutlich kryptofreundlicheren US-Regierung einen zweiten Anlauf im Markt wagt?
