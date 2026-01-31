App herunterladen
Zweite Chance 

Steigt Meta wieder in Krypto ein? Das spricht dafür und dagegen

Libra und Diem sind Geschichte, doch das Thema Krypto ist bei Meta nie ganz verschwunden. Könnte Mark Zuckerberg unter Donald Trump einen zweiten Anlauf wagen?

Josip Filipovic
Das Bild zeigt Donald Trump und Mark Zuckerberg

Beitragsbild: picture alliance

 | Donald Trump lud 2025 führende Vertreter der Tech-Elite zu einem gemeinsamen Abendessen ein

In diesem Artikel erfährst du:

  • Woran Mark Zuckerbergs erster Krypto-Anlauf gescheitert ist
  • Worauf Meta seinen geschäftlichen Fokus heute richtet
  • Warum Stablecoins erneut auf der Agenda des Konzerns stehen
  • Welche Rolle die aktuell kryptofreundlichere US-Regierung für ein mögliches Comeback spielt

Nur wenige Tech-CEOs verfügen über eine vergleichbare Kapitalstärke und Plattformmacht wie Mark Zuckerberg. Gleichzeitig haftet dem Meta-Konzern bis heute die Erinnerung an ein ambitioniertes und zugleich umstrittenes Krypto-Experiment der vergangenen Jahre an. Libra und später Diem sollten den globalen Zahlungsverkehr revolutionieren, stießen jedoch früh auf politischen Widerstand. Das Projekt wurde letztlich eingestellt, noch bevor es eine breite Markteinführung erreichte. Doch wie wahrscheinlich es ist, dass Mark Zuckerberg unter einer heute deutlich kryptofreundlicheren US-Regierung einen zweiten Anlauf im Markt wagt?

