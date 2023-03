Dan Finlay ist angekommen im Krypto-Olymp. Mit MetaMask betreibt er die beliebteste Wallet der Welt. Über 30 Millionen Menschen nutzen die ­Anwendung bereits – Tendenz steigend. Dabei ließ die Vita des US-Amerikaners nicht unbedingt darauf schließen, dass er eines Tages in der Tech-Branche landen würde. Im Gespräch mit BTC-ECHO erzählt Finlay über die Anfänge von ­MetaMask, wie er Big-Tech-Unternehmen den Kampf ansagen will und warum er sich manchmal schämt, in der Krypto-Branche zu arbeiten.

BTC-ECHO: Dein erstes Coding-Projekt war ein Furzsynthesizer. Wie kommt man von dort zur Gründung von MetaMask, der erfolgreichsten Krypto-Wallet der Welt?

Dan Finlay: Das Projekt war ein Witz, eine Parodie auf Apple. Laut Police erlaubt der Store keine Apps, die in ihrem Verhalten zu stark anderen ähneln. Und Furzsynthesizer gab es viele. Ich wollte den kreativsten von allen kreieren! Er war so vielseitig wie ein altes Theremin, dieses Ätherinstrument aus den 1920er-Jahren. Er konnte ein riesiges Spektrum an Sounds erzeugen. Natürlich lehnte Apple ihn ab. Das war eine der vielen Erfahrungen, die mir klarmachten: Gatekeeper wie Big Tech bestimmen, ob du in der Wirtschaft mitspielen darfst oder nicht. Dagegen wehre ich mich bis heute.

Ein MetaMask-Token ist schon seit einigen Jahren immer wieder im Gespräch. Kommt er dieses Jahr?

Wir haben einen Token gelauncht, für die Abstimmung in unserer DAO. Aber das ist natürlich nicht der, nach dem alle immer fragen.

