In diesem Artikel erfährst du: Warum der SHIB-Kurs im Vormonat derart stark zulegen konnte

Was passieren muss, um eine weitere Kursrallye zu starten

Welche Chartlevel nun relevant werden dürften

Shiba Inu (SHIB) konnte im Zuge der Memecoin Rallye der letzten Monate Ende Februar innerhalb weniger Handelstage massiv im Wert zulegen. Nachdem der SHIB-Kurs das Verlaufshoch aus dem Dezember des Vorjahres pulverisiert hatte, preschte der zweitgrößte Memecoin nach Marktkapitalisierung Ende Februar massiv gen Norden. Innerhalb von sechs Handelstagen stieg der Kurs von 0,00001202 US-Dollar um 280 Prozent auf 0,00004550 US-Dollar an. Damit erreichte der SHIB-Kurs den höchsten Wert seit Dezember 2021. Verantwortlich für diese Kursexplosion waren primär die koreanischen Trader auf der Börse Upbit. Hier stieg das tägliche Handelsvolumen bei Shiba Inu in der ersten Handelswoche im März auf über eine Milliarde US-Dollar an und war damit deutlich höher als auf größten Krypto-Börse Binance. Am 5. März flachte das Tradingvolumen sodann über Nacht deutlich ab, was in den Folgetagen zu deutlichen Gewinnmitnahmen führte.

Wie die Chancen für einen erneuten Kurssprung zurück in Richtung des Jahreshochs einzuschätzen ist und welche Chartniveaus Anleger bei Shiba Inu in der kommenden Zeit im Blick haben sollten, erfährst du in dieser Kursanalyse.

