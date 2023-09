Bitcoin und Co. funktionieren jetzt auf MetaMask – durch Snaps. Man will damit zur App für alle Blockchains werden. Ein Interview.

Snaps-Entwickler im Interview: So gelangen Bitcoin und Co. auf MetaMask

MetaMask unterstützt jetzt Bitcoin. Und Solana. Und viel mehr Chains. Durch ein neues Feature: Snaps. Mit ihm ebnet die größte Ethereum-Wallet mit über 30 Millionen Nutzern den Weg zur einfachen Handhabung von Krypto. Eine App, alles drin (unseren Test lest ihr hier). Noch befindet sich Snaps in der Beta. Doch das vierzehnköpfige Team dahinter hat ambitionierte Pläne. Einige davon: durchaus kontrovers. Wir sprachen auf der Dappcon, einer Ethereum-Konferenz in Berlin, mit Hassan Malik. Der 38-Jährige ist Senior Developer bei Snaps. Kann das Feature Metamask zum App-Store für Krypto machen? Und wie sicher ist Snaps?

