Der Bitcoin-Kurs hat sich wieder erholt und das bedeutet gut und gerne mal dreistellige Prozentpunkte bei Memecoins. Hier sind die drei Top-Performer der Woche: MOTHER, MEW, CWIF.

Mother Iggy: +131 Prozent in einer Woche

Starten wir mit dem Token der Grammy-nominierten Rapperin Iggy Azalea, der Ende Mai an den Start ging. Iggy Azalea, eine Ikone des Rap und Hip-Hop, hat ihren eigenen Token ins Leben gerufen – ein Schritt, den auch Prominente wie Snoop Dogg und Donald Trump mit ihren NFTs bereits gewagt haben. In der Krypto-Szene wird Iggy für ihren Token namens “Mother” oder “Mother Iggy” gefeiert. Mit über 7,7 Millionen Followern auf X nutzt sie ihre Reichweite geschickt, um den Coin in ihrer Community weiter zu pushen. “Manifesting more green candles” postet sie, nachdem der Token bereits 131 Prozent im Plus zur Vorwoche liegt.

Manifesting more green candles✨ pic.twitter.com/xITYyBgxKz — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) July 26, 2024

Der Token startete Ende Mai mit einem Kurs von 0,018 US-Dollar und legte eine beachtliche Rally bis auf 0,20 US-Dollar hin, bevor er erst einmal wieder stark abfiel – typisch Memecoins eben. Am 20. Juli setzte jedoch ein neuer Aufschwung ein. Laut den aktuellen Daten von Coingecko liegt der Token derzeit bei 0,068 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 66 Millionen US-Dollar, was übrigens auch dem Fully Diluted Value (FDV) entspricht, da bereits alle 998 Millionen Token herausgegeben wurden. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt aktuell bei etwa 21 Millionen US-Dollar und der Kurs stieg in den letzten 24 Stunden um weitere knapp 10 Prozent an.

Cat in a dogs world (MEW): +86 Prozent in 7 Tagen

“Cat in a Dog’s World” erobert langsam aber sicher die Szene. Der Token hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 655 Millionen Dollar und hat sich in der letzten Woche fast verdoppelt. Der Kurs liegt aktuell bei 0,007 US-Dollar und ist diese Woche damit um 86% gestiegen.

Am 20. Juli gab es einen erheblichen Zustrom von Erstkäufern, gefolgt von einem weiteren Höhepunkt am 21. Juli, an dem die Erstkäufer die wiederkehrenden Käufer sogar übertrafen. Die Anzahl der Erstkäufer ist deshalb wichtig, weil sie zeigt, dass die Investorenbasis wächst. Je mehr Menschen in einen Token investieren, desto höher kann der Kurs potenziell steigen. Am 23. Juli überstiegen die wiederkehrenden Käufer allerdings die Erstkäufer und seitdem wächst die Zahl der neuen Investoren nicht mehr so stark.

Erstkäufer vs. Wiederkehrende Käufer | Quelle: Dune

Erst seit Kurzem hat Binance den MEW-Token für Perpetual Contracts eingeführt, was erst mal als ein bullisches Signal gewertet werden kann. Zudem stehen weitere Listings auf zentralen Börsen an, was das Projekt grundsätzlich stärkt, da sich die Handelsdynamik von Solana On-Chain zu den zentralisierten Börsen verlagert. Doch mit dem Einstieg der Big Player könnten diese den Kurs auch in eine unerwartete Richtung manipulieren. Sollten die meisten Anleger auf fallende Kurse setzen, könnten die zentralisierten Börsen den Token aufkaufen und den Kurs nach oben treiben, um von Liquidationsgebühren zu profitieren.

Catwifhat (CWIF): +134 Prozent in einer Woche

Es gibt eine lange Debatte darüber, ob wir Menschen insgesamt eher Hunde oder Katzen mehr mögen. Diese Diskussion findet auch in der Krypto-Meme-Szene statt. In dieser Woche jedenfalls haben die Katzen die Nase vorn: Der CWIF-Token hat im Vergleich zur Vorwoche um stolze 134 Prozent zugelegt, darunter allein 16,5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Mit einer noch relativ geringen Marktkapitalisierung von weniger als 50 Millionen Dollar hat das Projekt noch weiteres Wachstumspotenzial.

Catwifhat ist deshalb anders im Vergleich zu den meisten Memecoins, da das Projekt mithilfe der Auto-Burn-Funktioin deflationäre Mechanismen nutzt. Das bedeutet, dass bei jedem DEX-Kauf, -Verkauf und Wallet-Transfer 4 Prozent des Transaktionsbetrags verbrannt werden. Diese Auto-Burn-Funktion wurde entwickelt, um die Menge an CWIF im Laufe der Zeit kontinuierlich zu reduzieren und das Angebot allmählich zu verknappen. Das macht den Memecoin nämlich auch längerfristig für Investoren interessant.