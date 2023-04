Der Kurs des Ethereum-Layer-2-Projekts Polygon (MATIC) befindet sich seit Mitte Februar in der Korrektur. In der Folge rutschte der MATIC-Kurs bis an das alte Ausbruchsniveau der 2023er-Kursrallye bei 0,95 US-Dollar ab. Hier konnte die Käuferseite Polygon stabilisieren und zurück bis an den horizontalen Widerstand bei 1,25 US-Dollar hochkaufen. Anschließend setzte eine neue Korrekturwelle in Richtung 1,02 US-Dollar ein. Zwar verhinderten die Bullen zuletzt einen erneuten Rückfall in Richtung des Vormonatstiefs, selbst gelang es ihnen in den letzten Handelstagen jedoch nicht, die gelbe Widerstandszone bei 1,17 US-Dollar zurückzuerobern. Trotz einer neuen Gaming-Partnerschaft mit dem Krypto-Projekt Immutable (IMX) fehlten zuletzt charttechnische Impulse. Erst ein nachhaltiger Kursausbruch über das letzte Zwischenhoch bei 1,25 US-Dollar dürfte dem MATIC-Kurs neuen Auftrieb geben.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares MATIC/USDT auf Binance

Polygon: Die bullishen Kursziele

Bullishe Kursziele: 1,17/1,13 USD, 1,25 USD, 1,33 USD, 1,52 USD, 1,65/1,75 USD, 2,01/2,09 USD, 2,44 USD

Infolge des letzten Abverkaufs rutschte der MATIC-Kurs zurück unter den EMA50 (orange) im Tageschart ab. Trotz dieser Kurskorrektur verteidigte die Käuferseite den EMA200 (blau) auf Tagesschlussbasis. Nun gilt es für die Bullen, die lila Supportzone um diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt nicht aufzugeben und ihrerseits einen Ausbruch über die Marke von 1,17 USD zu initiieren. Gelingt die Rückeroberung, rückt das Vormonatshoch bei 1,25 US-Dollar in den Fokus. In diesem Bereich verläuft auch der Supertrend im Tageschart.

Erst wenn dieser Bereich nachhaltig überwunden ist, ergibt sich Luft in Richtung des Golden Pockets der aktuellen Bewegung bei 1,33 US-Dollar. Hier könnte der MATIC-Kurs bereits erneut in Richtung Süden umdrehen. Schaffen die Bullen hingegen eine Stabilisierung oberhalb der blauen Resistzone, ist ein erneuter Anlauf in Richtung des Jahreshochs vorstellbar.

Sollte auch dieser Widerstand bei 1,52 US-Dollar durchbrochen werden können, dürfte Polygon weiter an Fahrt aufnehmen und bis in die lila Zone zwischen 1,66 US-Dollar und 1,75 US-Dollar durchmarschieren. In diesem Bereich scheiterte der MATIC-Kurs zuletzt im März 2022 mehrfach. Ein Kursrücksetzer darf daher nicht verwundern.

Wird perspektisch auch die Marke von 1,75 US-Dollar dynamisch überwunden, rückt das Golden Pocket der übergeordneten Bewegung in den Fokus. Die rote Resistzone zwischen 2,01 US-Dollar und 2,09 US-Dollar fungiert vorerst als maximaler Zielbereich. Hier ist mit vermehrten Gewinnmitnahmen zu planen.

MATIC-Kurs: Die bearishen Kursziele

Bearishe Kursziele: 1,02 USD, 0,95/0,92 USD, 0,82 USD, 0,75/0,69 USD, 0,63 USD

In der letzten MATIC-Kursanalyse wurde ein potenzieller Fehlausbruch an der 1,51 US-Dollar thematisiert und ein Rückfall unter die 1,30 US-Dollar als kurzfristige Beendigung der Trendbewegung bewertet. Obwohl das Sekundärszenario eingetreten ist, und der MATIC-Kurs seitdem unter der 1,30 US-Dollar gedeckelt scheint, haben die Bullen übergeordnet das Zepter weiterhin in der Hand.

Um einen neuen Abverkauf in Richtung der orangen Zone zu initiieren, muss die Verkäuferseite Polygon zunächst nachhaltig unter den lila Supportbereich und damit unter den EMA200 drücken. Erst ein Tagesschlusskurs unterhalb dieses Bereichs würde das Chartbild zugunsten der Verkäuferseite eintrüben. Wird das Kurslevel von 1,02 US-Dollar nachhaltig unterschritten, kommt es am Vormonatstief bei 0,95 US-Dollar zu einer Vorentscheidung.

Hier ist mit einer mittelfristigen Richtungsentscheidung zu rechnen. Eine Aufgabe dieses Bereichs dürfte den Kurs von Polygon auf direktem Weg bis an die 0,82 US-Dollar korrigieren lassen. Ein Retest des türkisen Unterstützungsbereichs wäre zunehmend wahrscheinlich. Neben dem Jahrestief vom 1. Januar findet sich in der Zone zwischen 0,75 US-Dollar und 0,69 US-Dollar auch das übergeordnete Golden Pocket. Vorerst stellt diese Zone das maximale bearishe Kursziel dar. Die Wahrscheinlichkeit für einen neuen Long-Einstieg der Bullen ist als hoch zu bewerten.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI-Indikator bewegt sich in den letzten zehn Handelstagen ohne Impuls in der neutralen Zone zwischen 45 und 55. Erst ein Ausbruch aus diesem Bereich dürfte eine Richtungsentscheidung initiieren. Der MACD-Indikator hat in den letzten Tagen zwar ein neues Kaufsignal aktiviert, handelt jedoch unter seiner 0-Linie. Erst eine Überschreitung zurück in den positiven Bereich würde das Longsignal bestätigen.

Auch im Wochenchart ist der RSI zurück in der neutralen Zone und hat damit seinen überkauften Zustand abgebaut. Der MACD-Indikator steht hingegen kurz davor, ein Verkaufssignal auszubilden. Eine anhaltende Kursschwäche bis zum Wochenschluss am Sonntag dürfte hier ein frisches Short-Signal generieren.

