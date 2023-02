Das Ethereum-Layer-2-Projekt Polygon (MATIC) schwebt weiter auf einer Erfolgswelle. Nach starkem Wachstum im Jahr 2022 scheint das Krypto-Projekt auch in 2023 an das Vorjahr anknüpfen zu können. Mit Siemens setzt nun der nächste Big-Player auf die Kompetenz von Polygon und hat ein Krypto-Wertpapier herausgegeben. Das Entwicklerteam bestätigt damit einmal mehr seine hart gesteckten Ziele für dieses Handelsjahr. Bereits im kommenden Monat wartet mit der Einführung der neuen Sidechain “zkEVM” die nächste Optimierung der Ethereum-basierten Skalierungslösung. Im Zuge des bestätigten Kursausbruchs über das Hoch vom 6. November bei 1,31 US-Dollar erreichte der MATIC-Kurs das nächste Kursziel bei 1,52 US-Dollar. Zwar dürften Gewinnmitnahmen den Kurs kurzfristig ausbremsen, am bullishen Chartbild ändert das jedoch nichts.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares MATIC/USDT auf Binance

MATIC: Die bullishen Kursziele

Bullishe Kursziele: 1,52 USD, 1,65/1,75 USD, 2,01/2,09 USD, 2,44 USD

Der Ausbruch über den pinken Widerstandsbereich um 1,31 US-Dollar scheint vollzogen. Nun könnte der MATIC-Kurs schnell in Richtung des Verlaufshochs aus dem April 2022 durchstarten. Sobald der erste Widerstand bei 1,51 US-Dollar durchbrochen ist, sollte der Durchmarsch bis in die lila Resistzone zwischen 1,66 US-Dollar und 1,75 US-Dollar reine Formsache sein. Hier verläuft das 161er Fibonacci-Extension der aktuellen Kursbewegung. Ein Kursrücksetzer darf somit nicht verwundern.

Solange Polygon in der Folge nicht nachhaltig zurück unter das Ausbruchslevel um 1,30 US-Dollar nachgibt, ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Können die Bullen beim nächsten Anstiegsversuch auch die Oberkante des lila Widerstandsbereichs pulverisieren und die Marke von 1,75 US-Dollar dynamisch überwinden, dürfte MATIC schnell bis an das Golden Pocket der übergeordneten Bewegung durchstarten.

Die rote Resistzone zwischen 2,01 US-Dollar und 2,09 US-Dollar fungiert als nächster relevanter Zielbereich. Hier ist mit vermehrten Gewinnmitnahmen zu planen. Sollte der Gesamtmarkt seine bullishe Entwicklung der letzten Wochen ausweiten und der Bitcoin-Kurs springt ebenfalls nachhaltig über die 25.000 US-Dollar gen Norden, sollte auch der Polygon weiter zulegen.

Perspektivisch könnte der MATIC-Kurs sodann bis an das mittelfristige Kursziel bei 2,44 US-Dollar ansteigen. Damit wäre die Basis für einen Folgeanstieg in Richtung des Allzeithochs bei 2,92 US-Dollar gelegt.

MATIC: Die bearishen Kursziele

Bearishe Kursziele: 1,31 USD, 1,17/1,13 USD, 1,02 USD, 0,95/0,92 USD, 0,82 USD, 0,75/0,69 USD, 0,63 USD

Kommt es hingegen zu einem Fehlausbruch bei Bitcoin und die Kryptoleitwährung rutscht in den kommenden Wochen erneut deutlicher gen Süden ab, dürfte auch der MATIC-Kurs in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein erstes Anzeichen von Schwäche wäre ein nachhaltiger Rückfall unter die 1,31 US-Dollar.

Sodann würden die Bären versuchen, Polygon in Richtung der gelben Zone zu drücken. Zwischen 1,17 US-Dollar und 1,13 US-Dollar findet sich der erste relevante Zielbereich. Hier verläuft mit dem Supertrend eine starke charttechnische Unterstützung. Geben die Bullen diesen Support auf, werde das ein erstes Zeichen der Schwäche.

Die Konsolidierung würde sich sodann in Richtung 1,03 US-Dollar ausweiten. Dieses Kurslevel stellt das Ausbruchsniveau aus dem Vormonat Januar dar. Zudem verläuft hier das 50er Fibonacci-Retracement der laufenden Aufwärtsbewegung. Unweit darunter findet sich jedoch auch der gleitende Durchschnitt EMA200 (blau). Solange Polygon oberhalb dieser Durchschnittslinie taxiert, haben die Bullen das Zepter weiterhin in ihrer Hand.

Rutscht der MATIC-Kurs jedoch darunter ab, kommt es im orangen Bereich zwischen 0,95 US-Dollar und 0,92 US-Dollar zu einer mittelfristigen Richtungsentscheidung. Eine Aufgabe dieses Bereichs würde das Chartbild eintrüben und einen Rückfall bis mindestens 0,82 US-Dollar bedeuten. Ein Retest des türkisen Unterstützungsbereichs um das Jahrestief bei 0,75 US-Dollar müsste eingeplant werden.

Die türkise Supportzone zwischen 0,75 US-Dollar und 0,69 US-Dollar stellt vorerst das maximale bearishe Kursziel dar. Hier besteht ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis für einen neuen Long-Einstieg.

Der Blick auf die Indikatoren

Aus Indikatorensicht hat der RSI nach einem Rückfall in die neutrale Zone weiterhin ein Kaufsignal im Tageschart aktiv. Jedoch handelt der RSI mit einem Wert von 72 wieder zunehmend im überkauften Bereich. Der MACD-Indikator hat indes noch deutlich Platz nach oben und unterstützt das bullishe Szenario.

Auch im Wochenchart haben beide Indikatoren ein Kaufsignal anliegen. Der RSI ist mit fast 70 jedoch ebenfalls etwas heiß gelaufen. Eine Kurskonsoldierung auf hohem Niveau oberhalb der 1,30 US-Dollar wäre daher nicht verwunderlich.

