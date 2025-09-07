App herunterladen
Milliardenverluste durch Betrug Krypto-Scams: Die beliebtesten Betrugsmaschen und wie man sich davor schützt

Kryptowährungen faszinieren, doch ihre Anziehungskraft ruft auch Betrüger auf den Plan. Immer häufiger geraten Anleger ins Visier von Scams.

Josip Filipovic
Teilen
Hand klaut Brieftasche

Beitragsbild: Shutterstock

 | Scammer nutzen die Unerfahrenheit vieler Anleger

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie drastisch die Lage in Deutschland ist
  • Welche Maschen Betrüger besonders häufig nutzen
  • Warum Anleger meist keine Chance auf Rückerstattung haben
  • Welche Tipps ein Experte zum Schutz vor Scams geben

Kryptowährungen faszinieren. Dezentralität, digitale Selbstbestimmung und die Aussicht auf hohe Renditen locken Millionen von Anlegern an. Doch wo Chancen locken, wittern auch Betrüger ihre Gelegenheit. Schlagzeilen über Verluste im fünfstelligen Bereich sind keine Seltenheit mehr. Weltweit belaufen sich die Schäden durch Krypto-Scams auf mehrere Milliarden US-Dollar, und auch hierzulande nehmen die Betrugsfälle stark zu. Das Problem sind nicht die Technologien selbst, sondern skrupellose Betrüger, die die Unerfahrenheit vieler Menschen ausnutzen. Doch wie genau gehen sie vor und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sein Geld zurückzubekommen?

