Nach dem Listing an der führenden deutschen Handelsplattform ziehen die Derivate-Märkte bei Dogecoin massiv an. Kann der DOGE-Kurs jetzt profitieren?

Der Schweizer Emittent 21Shares bringt ein physisch besichertes Dogecoin ETP auf die Handelsplattform Xetra. Die Xetra ist die marktführende elektronische Handelsplattform der Deutschen Börse, über die der Großteil des börslichen Wertpapierhandels in Deutschland vollautomatisch abgewickelt wird.

Much community. Very @Xetra. 🐕



The 21shares Dogecoin ETP ( $DOGE ) is now on Europe’s largest ETF exchange, giving investors 100% physically-backed access to the most famous meme in crypto history.



Institutional adoption? ✅

Internet culture? ✅ pic.twitter.com/ip15uSsLfq — 21shares (@21shares) April 27, 2026

Die Reaktion der Märkte lässt sich unmittelbar an den Daten ablesen. Das sogenannte Open Interest, also der Gesamtwert aller offenen Terminkontrakte, verzeichnete innerhalb von nur 24 Stunden einen Sprung von 25 Prozent. Das zeigen Daten von Coinglass. Über die letzten zwei Wochen gesehen liegt das Plus sogar bei 46 Prozent. Mit einem Gesamtwert von 1,74 Milliarden US-Dollar erreicht das Interesse am Derivate-Markt ein Niveau, das auf eine Rückkehr der institutionellen Akteure hindeutet.

Ein Anstieg des Open Interest bei gleichzeitig steigenden Kursen gilt unter Analysten oft als bullishes Zeichen. Kann der DOGE-Kurs jetzt weiter steigen?

Dogecoin-Kurs: Das bewegt DOGE jetzt

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 0,10096 USD und 0,11200 USD (High/Low der letzten 6 4h-Candles). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,10695 USD und damit leicht unter dem Close vor 24 Stunden (0,10969 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt 16.467.405.593 USD und ordnet den Coin weiterhin als liquiden Krypto-Wert ein.

Dogecoin steigt enorm I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 (0,10267 USD) und zeigt seit Mitte April eine Serie höherer Hochs und Tiefs, zuletzt jedoch eine kurzfristige Korrektur nach dem Peak bei 0,11200 USD. Wichtige Unterstützungen finden sich bei 0,10096 USD und rund 0,09860 USD, Resistancen bei 0,10700 USD und 0,11200 USD. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage insgesamt bullish.

“Kurzfristig erhöhte Unsicherheit”

Der RSI befindet sich bei rund 62,00 und signalisiert moderates Aufwärtsmomentum ohne Überkauftheit. Das Histogramm des Momentum-Indikators zeigt eine Abschwächung der Beschleunigung, Hinweise auf Stabilisierung nach dem Anstieg.

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Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt ca. 0,01458 USD (Differenz Ober- und Unterband), was auf erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen hindeutet. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierungsphase nach dem Ausbruch, sodass kurzfristig erhöhte Unsicherheit besteht.

Dogecoin-Prognose: Deshalb könnte der Kurs weiter steigen

Kurzfristig bleibt die Prognose für Dogecoin am 30.04.2026 bullish, jedoch mit erhöhter Volatilität nach dem Ausbruch bis 0,11200 USD. Unterstützungen liegen bei 0,10096 USD (letztgültiges Tief) und 0,09860 USD (mehrfache Berührung), Widerstände bei 0,10700 USD und 0,11200 USD.

Neutral

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,101 und 0,112 US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Das Invalidationslevel befindet sich bei 0,099 US-Dollar. Wichtige Kursmarken sind die EMA-20 bei 0,10267 US-Dollar, das Bollinger-Mittel bei 0,10162 US-Dollar sowie eine Unterstützung bei 0,10096 US-Dollar. Als Trigger gilt ein stabilisierender RSI zwischen 50 und 60, während der Preis seitwärts um die EMA-20 konsolidiert und das Volumen im Vergleich zum Ausbruch deutlich abnimmt.

Bullish

Das bullishe Szenario sieht ein Kursziel zwischen 0,112 und 0,14 US-Dollar mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 45 Prozent vor. Das Invalidationslevel liegt bei 0,103 US-Dollar. Entscheidende Marken sind ein Widerstandsausbruch bei 0,11200 US-Dollar sowie ein Zielbereich zwischen 0,12500 und 0,14000 US-Dollar, während die EMA-20 bei 0,10267 US-Dollar als Support fungiert. Bestätigt wird dieses Szenario durch einen Break und Close über 0,11200 US-Dollar auf Vier-Stunden-Basis, einen RSI-Anstieg über 65 sowie ein zunehmendes Handelsvolumen beim Ausbruch.

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Bearish

Im bärischen Szenario wird ein Kursziel zwischen 0,089 und 0,098 US-Dollar mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent erwartet. Das Invalidationslevel liegt bei 0,112 US-Dollar. Wichtige Zielzonen befinden sich bei 0,09800 US-Dollar und darunter bei 0,08900 US-Dollar. Das Szenario wird aktiviert, wenn die EMA-20 mit einem Schlusskurs unter 0,10267 US-Dollar verloren geht, der RSI unter 50 fällt und das Momentum deutlich ins Negative kippt. Begleitet wird dies von ausgeweiteten Verkäufen bei erhöhtem Volumen.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,11200 USD würde kurzfristig weiteres Käuferinteresse aktivieren und Kursziele über 0,12500 USD freigeben. Bricht der Kurs jedoch unter 0,10000 USD, ist mit verstärkter Abwärtsbewegung in Richtung 0,08900 USD zu rechnen.

Welche regulatorischen Meilensteine 2025 mit dem ersten DOGE ETF und der CleanCore-Treasury erreicht wurden, lest ihr hier: Dogecoin erobert die Wall Street: Vom Memecoin zum ETF.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.