App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.12 T $
Bitcoin-Kurs115,929.00 $0.21%
Ethereum-Kurs4,486.49 $0.54%
XRP-Kurs2.99 $-0.37%
Cardano-Kurs0.895249 $-0.36%
Solana-Kurs239.50 $1.07%
Dogecoin-Kurs0.268139 $0.96%
BNB-Kurs1,027.31 $4.66%
Polkadot-Kurs4.41 $0.00%
IOTA-Kurs0.188457 $0.25%
Official Trump-Kurs8.47 $0.44%
TRON-Kurs0.347773 $0.82%
Stellar-Kurs0.388552 $0.08%

"Such wow, much coin" Dogecoin erobert die Wall Street: Vom Memecoin zum ETF

Dogecoin galt lange als Witz – jetzt mischt der Memecoin mit einem ETF an der Wall Street mit. Eine Geschichte von Community-Power, Hype und Regulierung, die es so noch nie gab.

Timur Yildiz
Teilen
Dogecoin-Kurs0.268139 $0.96 %
Bitcoin kaufen
Ein Wall-Street-Schild mit einem raketenbetriebenen Dogecoin, der das Shiba-Inu-Memo zeigt, scheint daneben in die Höhe zu schießen - ein Hinweis auf die Aufregung um den Dogecoin-ETF.

Beitragsbild: Chat GPT

 | Dogecoin hat es an die Wall Street geschafft

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Dogecoin 2013 als Internet-Scherz begann – und warum er heute zu den größten Kryptowährungen gehört
  • Welche Rolle Elon Musk und Vitalik Buterin beim Hype und der Weiterentwicklung spielten
  • Warum sich die Tokenomics von Dogecoin grundlegend von Bitcoin und Co. unterscheiden
  • Welche regulatorischen Meilensteine 2025 mit dem ersten DOGE-ETF und der CleanCore-Treasury erreicht wurden
  • Welche Chancen und Risiken Dogecoin in Zukunft hat – und ob er inzwischen mehr ist als nur ein Memecoin

Dogecoin, einst als Internetwitz gestartet, ist heute mehr als ein Meme. Der Coin mit dem Shiba-Inu-Maskottchen gehört seit über zehn Jahren zu den Top-Assets des Kryptomarktes und erreichte zeitweise eine Marktkapitalisierung von über 90 Milliarden US-Dollar – mehr als Adidas oder die Deutsche Bank. Mit dem Start des ersten Dogecoin-ETFs in den USA im September 2025 hat der Memecoin endgültig die Brücke vom Meme zur institutionellen Anlageklasse geschlagen. Doch warum investieren Millionen Menschen in einen Coin ohne Max Cap, also ohne feste Obergrenze beim Angebot, mit dauerhaft inflationärer Geldpolitik und ohne klare Roadmap?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Gruppe von Pudgy Penguins Plüschtieren in verschiedenen Kostümen, wie z. B. einem Piratenkostüm, einer Fliegerbrille und einem großen braunen Hut, steht in einem Regal vor einer verschneiten Bergkulisse.
Community statt HypeNFTs sind nicht tot: Wie Pudgy Penguins zur Milliardenmarke wurde
Ein kleiner, mit goldfarbenen Tether-Stablecoins gefüllter Einkaufskorb steht auf einer Computertastatur. Er verdeutlicht die Abhängigkeit der digitalen Wirtschaft von Stablecoins und wirft Fragen zu Schattenbanken im Kryptobereich auf.
Banken warnen vor Billionenrisiko – Forscher schlagen AlarmSchattenbanken-Risiko: Lösen Stablecoins die nächste Finanzkrise aus?
Eine Sammlung verschiedener physischer Münzen, die Kryptowährungen wie Ethereum, Dogecoin, Solana, Cardano und andere repräsentieren, ausgestellt auf einer reflektierenden Oberfläche - perfekt, um die Aufregung einer neuen Altsaison einzufangen.
So könnten XRP, Solana und Co. profitierenSEC macht den Weg frei: 100 neue Krypto-ETFs in den nächsten 12 Monaten?
Dogecoin (DOGE) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Dogecoin (DOGE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Dogecoin (DOGE) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Aster
1.39 $
73.61%
MemeCore
2.61 $
9.72%
BNB
1,027.31 $
4.66%
Provenance Blockchain
0.041052 $
3.84%
Bitget Token
5.29 $
3.11%
Pump.fun
0.007317 $
2.65%
Hedera
0.243560 $
2.56%
Aptos
4.68 $
2.34%
Optimism
0.816637 $
2.15%
Story
10.91 $
2.13%
MYX Finance
11.30 $
-6.31%
Immutable
0.817414 $
-4.44%
World Liberty Financial
0.222903 $
-3.96%
Sky
0.070856 $
-3.89%
Figure Heloc
0.997512 $
-3.74%
Pudgy Penguins
0.035202 $
-1.81%
Bonk
0.000023 $
-1.61%
Kinetiq Staked HYPE
55.12 $
-1.52%
Hyperliquid
54.98 $
-1.30%
Avalanche
33.51 $
-1.26%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren