Wer Goldesel zum ersten Mal öffnet, denkt eher an ein Spiel als an ein Finanzprodukt. Doch das Thema dahinter ist alles andere als verspielt. Im Kern geht es um eine Frage, die beim Staking oft zu spät gestellt wird: Was bleibt von den Rewards wirklich übrig?

Staking gilt für viele Krypto-Nutzer als beliebter Weg, Bestände produktiv zu nutzen. Zusätzliche Rewards wirken attraktiv, gerade in einem Markt, in dem immer mehr Anleger auf laufende Erträge schauen. In der Praxis hat das Thema jedoch eine weniger glamouröse Seite: Steuern.

Wenn Staking zur Steuerfalle wird

Wer Rewards erhält, muss nicht nur Volatilität im Blick behalten, sondern auch Dokumentation, Timing und die Frage, welcher Teil des Guthabens tatsächlich frei verfügbar ist.



Gerade für Nutzer in Deutschland kann das schnell unübersichtlich werden. Denn Staking-Rewards können steuerlich relevant werden, auch wenn der zugrunde liegende Kurs einer Kryptowährung später wieder fällt. Auch der persönliche Steuersatz kann sich im Laufe des Stakings verändern.



Was auf dem Papier nach einem simplen Zusatzverdienst aussieht, wird im Alltag schnell zu einem Organisationsproblem. Viele Apps zeigen Bestände, Charts und Rewards an, aber nur wenige übersetzen diese Informationen auch in eine Logik, die wirklich verständlich ist. An dieser Stelle möchte Goldesel nun ansetzen.

Die App teilt Staking-Rewards in Guthaben und Steuerrücklagen auf I Quelle: Goldesel

Weniger Dashboard, mehr Übersicht

Auf den ersten Blick wirkt die Goldesel App bewusst anders als klassische Krypto-Oberflächen. Statt nüchterner Tabellen oder austauschbarer Fintech-Optik steht hier ein Esel auf der Weide im Mittelpunkt. Der Hintergrund verändert sich mit der Tageszeit, der Esel wächst mit dem Fortschritt und neue Rewards werden visuell inszeniert. Der Stil erinnert auf den ersten Blick eher an ein Tamagotchi als an eine typische Wallet.



Wer jedoch genauer hinsieht, erkennt, dass der Goldesel nicht bloß ein Design-Gag ist. Hinter der spielerischen Oberfläche steckt ein klarer Produktgedanke. Staking soll nicht nur technisch funktionieren, sondern auch im Alltag verständlich werden. Laut aktueller Produktdarstellung liegt die zentrale Mechanik von Goldesel darin, eingehende Staking-Rewards nicht einfach nur zu verbuchen, sondern gleichzeitig eine Rücklage für steuerliche Zwecke mitzudenken. Dieser Anteil soll automatisiert in einen Euro-Stablecoin umgeschichtet und separat zurückgelegt werden.



Auch die unterstützten Netzwerke fügen sich in diese Logik ein. Goldesel soll unterschiedliche Rewards in einer gemeinsamen Oberfläche verständlicher machen. Auf der Landingpage werden derzeit mehrere Tokens genannt, darunter NIM, ETH, SOL, ADA, DOT und BNB. Damit positioniert sich Goldesel als übersichtliches Staking-Interface für diverse Assets.

So funktioniert das Staking mit Goldesel I Quelle: Goldesel

Made by Team Nimiq

Entwickelt wird Goldesel von Team Nimiq. Für viele Nutzer dürfte das ein relevanter Vertrauensfaktor sein. Denn das Open-Source-Projekt arbeitet bereits seit 2017 an einer eigenen Krypto-Infrastruktur.



In der Branche ist Nimiq vor allem für nutzerfreundliche Self-Custody-Produkte, einfache Wallet-UX und Payment-Anwendungen bekannt. Dazu zählen unter anderem die Nimiq Wallet, Nimiq Pay und die Nimiq Crypto Map. Auch mit OASIS hat Nimiq bereits an der Schnittstelle zwischen Bankkonto und Self-Custody-Krypto gearbeitet. Zum Ökosystem gehört außerdem der native Token NIM, dessen Marktkapitalisierung in früheren Marktphasen zeitweise bei über 100 Millionen US-Dollar lag.



Goldesel entsteht damit nicht aus dem Nichts, sondern aus einem Team, das seit Jahren daran arbeitet, komplexe Krypto-Prozesse einfach, zugänglich und alltagstauglich zu machen. Genau dieser UX-Fokus macht den Ansatz hinter Goldesel glaubwürdig. Die App will nicht noch ein weiteres Dashboard sein, sondern ein Produkt, das Nutzer wirklich verstehen.

Fazit

Goldesel befindet sich aktuell noch im Pretest beziehungsweise in einer frühen Phase. Auf der Produktseite geht es derzeit vor allem darum, das Konzept sichtbar zu machen und Interesse an der Lösung zu sammeln. Trotzdem lässt sich schon jetzt erkennen, weshalb der Ansatz Aufmerksamkeit bekommt. Goldesel nimmt ein trockenes Thema: Staking, Rücklagen und steuerliche Planbarkeit und übersetzt es in eine Form, die ungewöhnlich zugänglich wirkt.



Wer Staking bislang als nützlich, aber sperrig erlebt hat, dürfte in Goldesel einen Ansatz sehen, der Utility und Nutzererlebnis enger zusammenführt als viele Standardlösungen. Ob daraus am Ende wirklich ein starkes Produkt wird, muss die weitere Entwicklung zeigen. Als Konzept setzt Goldesel jedoch an einem Punkt an, an dem der Markt bislang erstaunlich wenig alltagstaugliche Antworten geliefert hat.



Wer sich für den Pretest interessiert, kann sich auf der Goldesel-Produktseite für Updates registrieren und mehr über die App erfahren.

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