Die EZB nimmt sich die Fed zum Vorbild und belässt die Leitzinsen auf dem bisherigen Niveau. Was Bitcoin-Investoren jetzt wissen müssen.

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins nicht geändert, nach dem Vorbild der US-Notenbank Fed. Der Einlagenzins liegt weiterhin bei 2 Prozent. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor.

Experten und Analysten hatten im Vorfeld mehrheitlich mit dieser Entscheidung gerechnet, da die Währungshüter zunächst die Auswirkungen steigender Energiepreise auf die Inflation im Euroraum bewerten wollen.

Inflation gestiegen: EZB wartet ab

Hintergrund sind anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten, die zuletzt zu höheren Energiepreisen geführt haben und damit Einfluss auf die Verbraucherpreise nehmen. Die jährliche Inflationsrate im Euroraum wird im April 2026 voraussichtlich bei drei Prozent liegen. Im März lag die Teuerungsrate noch bei 2,6 Prozent. Das geht aus einer Schätzung von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, hervor.

Christine Lagarde richtet um 14:45 Uhr das Wort an die Presse und erklärt die Entscheidung der Zentralbank.

Die nächste geldpolitische Entscheidung soll laut EZB am 11. Juni um 14:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht werden. Experten rechnen aktuell mit einer Erhöhung der Leitzinsen auf 2,25 Prozent. Das zeigen Daten des ECB Watch Tool.

Bitcoin und Co. reagieren verhalten

Bitcoin und der Krypto-Markt waren bereits nach Veröffentlichung der US-Leitzinsentscheidung gefallen. Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 76.000 US-Dollar – zwei Prozent weniger als noch vor 24 Stunden. Auf die Ankündigung der EZB reagieren die Krypto-Werte kaum, der Leitzinskurs der Fed ist immerhin viel wichtiger für die globalen Märkte.

Wenn Notenbanken wie die EZB oder die Fed die Leitzinsen halten oder sogar weiter anheben, wirkt das tendenziell negativ auf Bitcoin, weil liquide Mittel knapper und sichere Anlagen wie Anleihen attraktiver werden. Kurzfristig erhöht das den Verkaufsdruck auf Risiko-Assets.

Warum der neue Fed-Vorsitzende, Kevin Warsh, Zinssenkungen trotz aktueller Inflation ins Spiel bringt, lest ihr hier: Fed vor Richtungswechsel – was bedeutet Kevin Warsh für Krypto?

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