Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Silvergate: Krypto-Bank stellt Geschäft ein

Die Silvergate Capital Corporation verkündete in einer Pressemitteilung, die Silvergate Bank “freiwillig” zu liquidieren. Dies sei “angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Branche und bei den Behörden” die beste Entscheidung, heißt es.

Aufgrund der finanziell schwierigen Lage kehrten jüngst immer mehr Partnerunternehmen der Krypto-Bank den Rücken.

USA: Joe Biden will Mining-Steuer einführen

Die amtierende Regierung der Vereinigten Staaten plant mehrere steuerliche Umstrukturierungen. Neben einer Erhöhung der Kapitalertragssteuer – von der auch Krypto betroffen ist – will die Biden-Regierung den für Krypto-Mining verwendeten Strom mit 30 Prozent besteuern.

Gelten soll der Vorschlag ab 2024. Ob sich der aktuelle Haushaltsplan durchsetzen lässt, ist jedoch zweifelhaft.

Uniswap: BaFin ermittelt gegen DeFi-Börse

Erst jüngst lancierte die DEX ihre eigene Wallet. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin sieht darin jedoch ein Verstoß gegen Richtlinien.

Konkret geht es darum, dass Uniswap das neue Produkt ohne Erlaubnis beworben haben soll. Nach deutschem Recht dürfen jedoch nur lizenzierte Krypto-Anbieter Werbung für ihre Dienstleistungen machen.

Silicon Valley Bank: Geldinstitut gerät in Schwierigkeiten

Nach Silvergate gerät auch die Silicon Valley Bank (SVB) ins Wanken. Das Kreditinstitut verkündete, seine Kapitalposition stärken zu müssen. Die Finanzlücke in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar will die SVB durch die Ausgabe neuer Aktien in Höhe von 2,25 Milliarden US-Dollar schließen.

Die Ankündigung hinterließ eine heftige Reaktion: Die SVB-Aktie verlor nach Börsenschluss am Donnerstag zeitweise bis zu 70 Prozent.

KuCoin: Krypto-Börse wird verklagt

Die Frage, ob Kryptowährungen nach US-Recht auch Wertpapiere sind, polarisiert seit geraumer Zeit in der Szene. Nun findet sich auch Krypto-Börse KuCoin in diesem regulatorischen Schlamassel wieder.

Die Exchange sieht sich aktuell mit einer Klage konfrontiert. Der Vorwurf: Unerlaubter Wertpapierhandel.

