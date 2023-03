Kryptos pinkes Einhorn beginnt zu expandieren. Nachdem die DEX ihr Angebot auf diverse andere Blockchains erweitert hat, folgt nun die hauseigene mobile Wallet für iOS. Sobald Apple der Anwendung grünes Licht gibt, soll sie laut Uniswap auch ohne weiteres startklar sein. BTC-ECHO hat sich vor dem Launch eine Testversion ergattern können und blickt auf die wichtigsten Features.

Classic Uniswap

Erster Pluspunkt: die Optik der Wallet. Wie schon die DEX im Browser ist die Wallet von Uniswap einfach konzipiert, übersichtlich und besonders intuitiv. Im Gegensatz zu anderen mobilen Wallets ist die Uni-Wallet also nicht nur funktional, sondern macht sogar Spaß. Die Einrichtung ist zudem in wenigen Sekunden erledigt. Das liegt auch daran, dass die Secret-Recovery-Phrase nicht aufgeschrieben werden muss, sondern die App standardmäßig ein iCloud-Backup eingestellt hat.

So lässt sich auch eine bestehende Wallet schnell importieren, sofern eine Backup-Datei bereits auf der iCloud gespeichert ist. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass die Speicherung per iCloud zwar praktisch, aber etwas riskanter ist, als die eigene Verwahrung der Recovery Phrase. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte sich für die manuelle Einrichtung der Recovery Phrase bestehend aus 12 Wörtern entscheiden.

Als Nächstes kann sich der Nutzer noch zur Aktivierung von Face-ID entscheiden. Damit lässt sich die Wallet entsperren, ohne dass ein Passwort benötigt wird. Aber auch einzelne Transaktionen können damit autorisiert werden. Beide Einstellungen sind dabei optional. Zudem lassen sich Push-Benachrichtigungen für jegliche Wallet-Aktivitäten einschalten. Nach der Wahl dieser Präferenzen ist das kurze Setup auch schon beendet und die Wallet startklar.

Mehr als nur Senden und Empfangen

Natürlich hat die Wallet der beliebtesten DEX im Krypto-Space eine eingebaute Swap-Funktion. Damit lassen sich zwei Token im Handumdrehen tauschen. Außerdem kann das Netzwerk mit nur einem Tap gewechselt werden. Denn die Wallet unterstützt neben dem Ethereum Mainnet auch die Layer-2-Chains Arbitrum, Optimism und Polygon.

Das klappte in unserem Kurzversuch reibungslos. Einige Nutzer berichteten auf Discord jedoch, dass die Transaktionsgebühren in der App höher seien als in der Web-Version. Vermutet wird dabei ein Fehler in der Darstellung. Aufgrund der ständigen Schwankungen der Gebühren auf Ethereum, lässt sich dies außerdem schwer prüfen. Eine genaue Info der Entwickler hierzu blieb bisher leider aus.

Das Web3 in der Hand

Abgesehen davon lässt sich direkt aus der App das Web3 erkunden. Nur einen Tap entfernt befindet sich eine Übersicht der derzeitigen Top-Token, die unter anderem nach Handelsvolumen, Uniswap TVL oder Marktkapitalisierung sortiert werden können. Weiter beinhaltet die App Charts zu so ziemlich allen Token, die derzeit auf der DEX handelbar sind. Ein enorm nützliches Feature, da diese häufig nicht auf Plattformen wie Trading View oder zentralisierten Börsen verfügbar sind.

Zusätzlich lassen sich in diesem Bereich auch Wallets favorisieren, denen man folgen möchte. Wir konnten so einen Blick in das Wallet des Ethereum Gründers Vitalik Buterin erhaschen, ohne dafür auf einen Block-Explorer zurückgreifen zu müssen. Spannendes Feature, wie wir finden, dass z.B. noch mit den Push-Benachrichtigungen kombinierbar sein könnte, um die Aktivitäten dieser Wallets mitverfolgen zu können.

Uniswap Wallet: Das Fazit

Die neue Wallet überzeugt mit dem bekannt verspielten Uniswap-Look und der intuitiven Handhabung. Die derzeitigen Features können sich zudem sehen lassen und ermöglichen einen einfachen und unkomplizierten Einstieg ins Web3. Mit einigen Erweiterungen wäre die App aber sicherlich noch vollkommener. So könnten neben Token-Trends und Charts auch NFT-Trends und Handelsvolumen im Web3 Bereich auftauchen.

Auch fehlt für unseren Geschmack eine integrierte Bridging-Funktion, die den Layer-2-Bereich sicherlich abrunden würde. Die Entwickler zeigen sich aber derzeit offen für jegliches Feedback, weshalb die entsprechenden Verbesserungen nur eine Frage der Zeit sein dürften. Sind sie implementiert, gäbe es nur wenige mobile Wallets auf dem Markt, die mit der Uni-Wallet mithalten könnten.

