Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Die USA lockern die Krypto-Zügel

“Die USA sollen zum Krypto-Zentrum der Welt” werden. Dieses ambitionierte Ziel hatte Trump kurz vor der Wahl ausgerufen. Nun steht der Republikaner kurz vor der Amtseinführung und sein Kabinett nimmt immer weiter Form an. Seine Administration ist dabei gespickt mit Krypto-Befürwortern. BTC-ECHO zeigt, welche Positionen sie besetzen und was man von den Personalien erwarten kann.

Alles Weitere lest ihr hier: Weichenstellung in den USA – Das ist Trumps Krypto-Kabinett

Bitcoin geerbt? So spart man Steuern

Steht Bitcoin im Testament, könnte eine Steuerlast anfallen. In der Regel hängt die Höhe der Steuer vom Verwandtschaftsverhältnis, dem Wert des geerbten Vermögens und den steuerlichen Freibeträgen ab. Auch abseits des Nachlasses – beispielsweise durch eine Schenkung – will der Staat verdienen. Was müssen Bitcoin-Investoren beachten und welche Tipps und Tricks gibt es, um möglichst wenig Steuerabgaben zu zahlen? BTC-ECHO hat sich mit einem Fachanwalt und einem Krypto-Steuerexperten unterhalten.

Seine Antworten liest du hier: Bitcoin-Erbe oder -Schenkung: So sparst du Steuern

Die Krypto-Pläne der deutschen Parteien

In Übersee sind es zwar noch vage Versprechen. Dass die US-Regierung aber bald Bitcoin als Reserve parallel zu Gold hält, scheint absehbar. Einen Gesetzesvorschlag gibt es bereits. Anderswo setzt man sich ebenfalls proaktiv mit dem Thema auseinander, so zum Beispiel in Argentinien, El Salvador, Bhutan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auch für Deutschland fordert die FDP eine strategische Bitcoin-Reserve. Christian Lindner kritisiert die aktuelle Bundesregierung um Olaf Scholz und Robert Habeck sowie Oppositionsführer Friedrich Merz und wirft ihnen Versäumnisse bei der Frage rund um eine nationale Bitcoin-Reserve vor. Doch wie stehen CDU, SPD, Grüne und Co. gegenüber dem Thema? BTC-ECHO hat nachgefragt.

Hier erfahrt ihr die Antworten: Bitcoin-Reserve in Deutschland: Die Pläne von CDU, SPD, Grüne und Co.

Sind instutionelle Investoren eine Bedrohung für Bitcoin?

BlackRock, MicroStrategy, die US-Regierung und sogar deutsche Parteien: Mächtige, zentrale Instanzen erkennen das Potenzial von Bitcoin – und kaufen die Kryptowährung in Milliardenhöhe. Bereits jetzt halten die ETF-Emittenten, MicroStrategy und die US-Regierung 1,7 Millionen BTC, rund acht Prozent der Gesamtumlaufmenge, ein Ende der Käufe ist nicht in Sicht. Kritiker sehen darin ein Problem – doch ist es das wirklich?

Das lest ihr hier: USA, MicroStrategy, BlackRock: Bedrohen die Big Player Bitcoin?

Warum eine Bitcoin-Reserve schlecht wäre

Sollte Donald Trump als 47. US-Präsident nach seiner Amtseinführung eine strategische Bitcoin-Reserve verkünden, wäre das für viele Anhänger der Kryptowährung ein Grund zum Feiern. Wenn die neue US-Regierung dutzende Milliarden US-Dollar für Investitionen in das digitale Gold verwendet, könnte das den BTC-Kurs auf neue Höhen katapultieren. Viele hoffen sogar auf einen Dominoeffekt, sodass nach den USA direkt weitere Staaten einsteigen und ein echtes Bitcoin-Wettrennen der Nationen entbrennt. Doch die nationalen BTC-Reserven bringen eine oft übersehene Schattenseite mit sich.

Welche neuen Bedrohungen durch die politische Vereinnahmung von Bitcoin entstehen und wie eine wirkliche, dezentrale BTC-Reserve der Bürger aussehen könnte, lest ihr hier: Warum staatliche Bitcoin-Reserven eine neue Gefahr sind