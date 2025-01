Deutsche Parteien nehmen sich Donald Trump zum Vorbild und wollen Bitcoin-Nutzer für sich gewinnen. Doch was planen CDU, SPD, Grüne und Co.? BTC-ECHO hat nachgefragt.

Bitcoin-Reserve in Deutschland: Die Pläne von CDU, SPD, Grüne und Co.

In diesem Artikel erfährst du: Was die USA mit der strategischen BTC-Reserve plant

Warum viele Länder jetzt auf BTC setzen und was das für den Kurs bedeutet

Was deutsche Bitcoin-Lobbyverbände der Politik raten

Wie die CDU/CSU, SPD, FDP und AfD zu Bitcoin stehen

In Übersee sind es zwar noch vage Versprechen. Dass die US-Regierung aber bald Bitcoin als Reserve parallel zu Gold hält, scheint absehbar. Einen Gesetzesvorschlag gibt es bereits. Anderswo setzt man sich ebenfalls proaktiv mit dem Thema auseinander, so zum Beispiel in Argentinien, El Salvador, Bhutan oder den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Auch für Deutschland fordert die FDP eine strategische Bitcoin-Reserve. Christian Lindner kritisiert die aktuelle Bundesregierung um Olaf Scholz und Robert Habeck sowie Oppositionsführer Friedrich Merz und wirft ihnen Versäumnisse bei der Frage rund um eine nationale Bitcoin-Reserve vor. Doch wie stehen CDU, SPD, Grüne und Co. gegenüber dem Thema? BTC-ECHO hat nachgefragt.

