Der Tod und die Steuer sind uns gewiss, bei Bitcoin trifft letzteres allerdings nicht zwangsläufig zu. Wer seinen digitalen Goldschatz steuerfrei vererben will, sollte frühzeitig handeln. BTC-ECHO hat mit Steuerexperten gesprochen.

In diesem Artikel erfährst du: Was Bitcoin-Investoren trotz der Jahreshaltefrist bei der Steuer beachten müssen

Wann eine Steuerschuld droht und wie hoch die Strafen sind

Wieso man seine Liebsten über Bitcoin aufklären sollte

Welche Freibeträge für Erb- und Schenkungssteuer wichtig sind

Steht Bitcoin im Testament, könnte eine Steuerlast anfallen. In der Regel hängt die Höhe der Steuer vom Verwandtschaftsverhältnis, dem Wert des geerbten Vermögens und den steuerlichen Freibeträgen ab. Auch abseits des Nachlasses – beispielsweise durch eine Schenkung – will der Staat verdienen. Was müssen Bitcoin-Investoren beachten und welche Tipps und Tricks gibt es, um möglichst wenig Steuerabgaben zu zahlen? BTC-ECHO hat sich mit einem Fachanwalt und einem Krypto-Steuerexperten unterhalten.

