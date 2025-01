Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

KI-Agenten: Ein Leitfaden

Der Chat-GPT-Erfinder Sam Altman und NVIDIA-CEO Jensen Huang sehen in 2025 das Jahr der KI-Agenten. Mit Virtuals, ai16z oder Zerebro dominiert diese Technologie derzeit bereits die On-Chain-Spekulation im Krypto-Space. Doch nicht überall, wo “Agent” draufsteht, ist auch ein Agent drin.

Welche Fallstricke Anleger beachten müssen, was KI-Agenten können – und was nicht. All das erfahrt ihr in diesem Artikel: Diese Fallstricke muss man bei KI-Agenten beachten

Paul Atkins: So tickt der neue SEC-Chef

Die USA stehen 2025 in Sachen Krypto vor einem Paradigmenwechsel. Nicht zuletzt, weil zum Machtantritt Donald Trumps die Persona non grata der Szene den Rücken kehrt: Gary Gensler. Der Nachfolger des abtretenden Chefs der Securities and Exchange Commission (SEC) soll Paul Atkins werden, das hatte der designierte US-Präsident vor dem Jahreswechsel auf Truth Social verkündet. Doch wer ist der Mann, dessen Nominierung allein dafür sorgte, dass der Bitcoin-Kurs erstmals die historische Marke von 100.000 US-Dollar knackte? Und viel wichtiger: was kann man von seiner Amtszeit erwarten? BTC-ECHO hat sich dazu im Umfeld von Atkins umgehört.

Das Porträt lest ihr hier: So tickt Trumps Mann für Krypto

Airdrops 2025: Diese Token-Geschenke stehen an

Für fleißige Krypto-Anleger haben sich Airdrops spätestens im letzten Jahr zu einem lukrativen Nebenverdienst entwickelt. Allein die fünf größten Projekte schütteten Token in Höhe von rund 20 Milliarden US-Dollar an frühe Nutzer aus. Wer dieses Jahr dabei sein möchte, sollte sich ranhalten. Denn mit Geldgeschenken von mehreren Hundert Millionen US-Dollar im Januar und möglicherweise bevorstehenden Airdrops viel genutzter Krypto-Plattformen scheinen sich auch im neuen Jahr wieder einige Türen für Frühaufsteher zu öffnen.

Alle Infos erhaltet ihr hier: Ein aussichtsreiches Jahr für Airdrop-Jäger?

DeSci: Der nächste große Krypto-Hype?

Im Schatten der KI-Agenten strebt DeSci (Decentralized Science) nach höherer Aufmerksamkeit sowie dem spekulativen Kapital des Krypto-Markts. Und die Bewertung des Sektors ist im Vergleich zu Virtuals, ai16z und Co. noch recht attraktiv. Manche sehen daher eine gute Einstiegsgelegenheit. Immerhin ist auch Krypto-Koryphäe Changpeng Zhao von dem Sektor überzeugt. Bio Protocol ist dabei der klare Branchenführer. Das Projekt will die Wissenschaftsforschung mit der Blockchain fusionieren und so laut eigenen Angaben die nächste Generation von Einsteins, Curies und Feynmans fördern.

Alles Weitere erfahrt ihr in diesem Artikel: DeSci: Das ist das Zugpferd des neuen Hypes am Krypto-Markt

Bitcoin-Kurs in der Schwebe: Die wichtigsten Chartmarken

In seiner aktuellen Kursanalyse wirft BTC-ECHO Marktanalyst Stefan Lübeck einen Blick auf den Bitcoin-Chart und gewährt Einblicke, wo es für den Kurs der größten Kryptowährung in der nächsten Zeit hingehen könnte.

Welche Kursniveaus Anleger bei einer anhaltenden Kursschwäche auf dem Radar haben sollten und welche Widerstandsmarken zurückerobert werden müssen, um die Chancen für eine bullishe Gegenbewegung zu erhöhen, lest ihr hier: Bitcoin (BTC): Darum steht der Kurs auf Messers Schneide