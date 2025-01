Das Krypto-Projekt führt den aufstrebenden DeSci-Sektor an. Das Ziel: Die Dezentralisierung der Wissenschaftsforschung – mithilfe der spekulationsfreudigen Krypto-Investoren.

DeSci: Das ist das Zugpferd des neuen Hypes am Krypto-Markt

In diesem Artikel erfährst du: Was hinter dem DeSci-Trend steckt

Welche Bereiche die BioDAOs erforschen

Wie der BIO-Token davon profitiert

Im Schatten der KI-Agenten strebt DeSci (Decentralized Science) nach höherer Aufmerksamkeit sowie dem spekulativen Kapital des Krypto-Markts. Und die Bewertung des Sektors ist im Vergleich zu Virtuals, ai16z und Co. noch recht attraktiv. Manche sehen daher eine gute Einstiegsgelegenheit. Immerhin ist auch Krypto-Koryphäe Changpeng Zhao von dem Sektor überzeugt. Bio Protocol ist dabei der klare Branchenführer. Das Projekt will die Wissenschaftsforschung mit der Blockchain fusionieren und so laut eigenen Angaben die nächste Generation von Einsteins, Curies und Feynmans fördern.

