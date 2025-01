Paul Atkins als SEC-Chef So tickt Trumps Mann für Krypto

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Industrie von Atkins überzeugt ist

Wie ein Weggefährte Atkins beschreibt

Was der Krypto-Space von seiner Amtszeit erwarten kann

Warum sein Amtsantritt kein Freifahrtschein für die Branche bedeutet

Die USA stehen 2025 in Sachen Krypto vor einem Paradigmenwechsel. Nicht zuletzt, weil zum Machtantritt Donald Trumps die Persona non grata der Szene den Rücken kehrt: Gary Gensler. Der Nachfolger des abtretenden Chefs der Securities and Exchange Commission (SEC) soll Paul Atkins werden, das hatte der designierte US-Präsident vor dem Jahreswechsel auf Truth Social verkündet. Doch wer ist der Mann, dessen Nominierung allein dafür sorgte, dass der Bitcoin-Kurs erstmals die historische Marke von 100.000 US-Dollar knackte? Und viel wichtiger: was kann man von seiner Amtszeit erwarten? BTC-ECHO hat sich dazu im Umfeld von Atkins umgehört.

