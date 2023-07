Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Prime Trust: Skandal um gescheitertes Krypto-Projekt wirft Fragen auf

Der Verwahrungsdienstleister Prime Trust befindet sich unter Insolvenzverwaltung. Das geht aus einem Schreiben von Behörden aus den USA hervor. Der Custodian schulde Kund:innen über 85 Millionen US-Dollar, habe jedoch lediglich etwa 3 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Zugang zu seinen Krypto-Wallets soll der Verwahrer bereits vor zwei Jahren verloren haben.

Binance: Absage für Krypto-Lizenz in Deutschland

Nicht einmal ein Jahr nach ihrem Antrag bekommt die weltweit größte Kryptobörse eine Abfuhr von der deutschen Finanzaufsicht BaFin. Binance sieht sich im Moment mit gleich mehreren Klagen konfrontiert. Auch in anderen europäischen Ländern musste sich der Krypto-Handelsplatz bereits zurückziehen, unter anderem aus Belgien, Österreich, der Niederlande und Großbritannien.

Worldcoin: Offizieller Startschuss in Deutschland

Das Krypto-Projekt des ChatGPT-Gründers geht in der Bundesrepublik an den Start. Der Clou: Worldcoin will über das dezentrale Identitätsprotokoll World ID einen globalen, digitalen Ausweis kreieren. Dazu ist ein nicht ganz unumstrittener Schritt notwendig: Man muss sich an ausgewählten Verifizierungsstandorten seine eigene Iris scannen lassen.

Mastercard: Kreditkartenriese startet Multi-Token-Netzwerk

Der Zahlungsabwickler Mastercard erweitert sein Krypto-Angebot. Ein sogenanntes Multi-Token-Netzwerk (MTN) geht zunächst im Vereinigten Königreich an den Start, soll jedoch zukünftig “in weitere Märkte auf der ganzen Welt” integriert werden, heißt es von dem Unternehmen. Außerdem arbeite man an einem “App Store mit Blockchain-Technologie zum Aufbau regulierter Finanzanwendungen”.

EU-Kommission: Datengesetz gefährdet Smart Contracts

Die EU hat sich auf den “Data Act” geeinigt. Das Datengesetz soll regeln, wer auf Daten zugreifen darf und wie sie genutzt werden. Branchen-Vertreter:innen äußern nun jedoch Bedenken bezüglich der Auswirkungen auf den Kryptosektor. Ein bestimmter Artikel im Gesetzestext würde demnach die Dezentralität von Smart Contracts gefährden und Protokollen wie Ethereum oder Cardano das Leben schwer machen.

