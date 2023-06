Worldcoin polarisiert die Welt. Es ist das Krypto-Start-up des ChatGPT-Gründers Sam Altman. Und verfolgt eine ambitionierte Mission – mit umstrittenen Mitteln: die One-In-All-App für eine KI-dominierte Zukunft. Mit ihr soll man gebührenfrei und weltweit mit Kryptowährungen bezahlen können, seine Identität fälschungssicher nachweisen und sogar: ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen. Diesen Donnerstag ist Worldcoin in Deutschland gestartet. Im Alexa in Berlin, einem der größten Einkaufszentren der Stadt, rekrutiert man Nutzer. Der Haken: Wer mitmachen will, muss sich vor Ort seine Iris von einer Maschine einscannen lassen, dem “Orb”.

Ding, ding, ding, ding! Blade-Runner-Vibes, anyone? Wenn ich Freunden oder Kollegen erzähle, dass ich mir für Worldcoin meine Iris einscanne, lachen sie – im besten Fall. Im schlimmsten zweifeln sie an meiner geistigen Gesundheit.

“Bist du bescheuert?”

“Die werden deine intimsten biometrischen Daten speichern und weiterverkaufen. So wie alle anderen Tech-Firmen.”

“In zehn Jahren kommen sie mit Roboterhunden und lassen dich umbringen.”

Das überwiegende Stimmungsbild in den sozialen Medien: Skynet-Vergleiche und Terminator-Memes. Zu Recht?

Das Tor zur Seele als Ausweis der Zukunft

Im Erdgeschoss des Alexa zwischen Parfümerien und Handygeschäften stehen sie: zwei Orbs und ein einsamer junger Promoter. Seine Devise: niemanden ansprechen, bei Interesse aufklären. Keine Statements an die Presse. Er holt eine offizielle Vertreterin der Firma: Friederike, 31, ausgebildete Kauffrau und sichtlich begeistert. “Ich war super fasziniert von der Vision und habe nach einigen Gesprächen direkt Feuer gefasst”, erklärt sie. Versteht sie die Skepsis im Netz? “Es ist eine Kommunikationsfrage. Wir wollen eine digitale Identität schaffen, die die Privatsphäre komplett schützt: Du brauchst keine E-Mail-Adresse angeben, keine Wohnanschrift oder Handynummer. Nicht einmal deinen Namen.”

Nur deine Augen musst du hergeben, das Tor zur Seele. Geht es noch intimer?

Worldcoin setzt auf wichtige Blockchain-Trends

Keine Frage, die Vision hinter Worldcoin ist vielversprechend. Auch die Technologie. Die App beinhaltet eine Self Custodial Wallet. Heißt: Nur der Nutzer hat Zugriff auf seine digitalen Vermögenswerte. Keine Bank, nicht die Firma. Und der Orb löscht sofort vor Ort wieder alle Daten, wenn man möchte. Vom Scan der Iris bleibt nichts übrig, außer einem langen kryptografischen Code, dem Iris Hash. Dazu verwendet das Unternehmen eine neue Methode, den Zero-Knowledge-Proof. Theoretisch kann man sich so in Zukunft überall anmelden – ohne überall seine Daten zu hinterlassen. Aktuell geht das beispielsweise auf dem populären Nachrichtendienst Discord.

Worldcoin löst damit gleich zwei große Probleme des Überwachungskapitalismus: Menschen lassen sich klar von Maschinen unterscheiden, was im KI-Zeitalter immer wichtiger werden wird. Und man stoppt das ausbeuterische Geschäftsmodell von Big Data. “Da keine zwei Menschen das gleiche Irismuster haben und diese Muster nur sehr schwer zu fälschen sind, kann der Orb Menschen genau voneinander unterscheiden, ohne dass er weitere Informationen über sie sammeln muss”, heißt es auf dem Blog des Start-ups. Die Augen als endgültiger Ausweis der Menschlichkeit in einer KI-dominierten Zukunft. Und der Weg zu einem gerechteren Kapitalismus.

Das Projekt weckt den Idealisten in mir

Es geht los. Ich lade die Worldcoin-App auf mein Handy und stelle mich mit QR-Code vor den Orb. Friederike begleitet mich durch den Prozess und weist mich direkt darauf hin, dass ich meine Daten löschen lassen kann. Worldcoin würde sie nur speichern, um die KI besser zu trainieren. Die Option ist klar markiert. Ich entscheide mich tatsächlich, meine Daten speichern zu lassen. Irgendwie weckt der Prozess in mir Vertrauen. Und den Idealisten, die Hoffnung auf eine bessere Welt.

Quelle: BTC-ECHO. Bladerunner, anyone? BTC-ECHO-Redakteur Giacomo Maihofer vor dem Irisscanner

Zeig dem Orb dein Gesicht, fordert mich die App dann auf.

“Hallo, Orb”, sage ich. Er antwortet nicht.

Nächster Schritt: Warte, bis er deine Menschlichkeit verifiziert.

Der Orb piepst und leuchtet. Um den schwarzen Kreis bildet sich ein weißer Ring.

“Was macht der?”, frage ich Friederike, etwas nervös.

“Er sagt einfach, dass er gerade am Arbeiten ist.”

Kaum eine Minute dauert es, dann ist der Prozess abgeschlossen: Ich habe meine World-ID in der App. Dort steht nur: Anonymous. Und ich darf meinen ersten Worldcoin reklamieren. Jede Woche gibt es einen, erklärt Friederike. Noch sind sie nichts wert. Das System ist in der Beta. Worldcoin baut auf Optimism auf, einer Layer-2-Lösung für Ethereum. Der Ethereum Name Service ist in der App integriert. Das heißt: Sie ist offen für Ethereum-dApps. Der Code soll Open Source bleiben. Und die Kryptowährung erfüllt einen ambitionierten Zweck.

80 Prozent der Arbeitsplätze könnten durch Künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren verloren gehen, schätzen Experten, während die Produktivität der Wirtschaft durch KI boomt. Die Stiftung hinter Worldcoin spricht von einer “Ära des Überflusses”. Ihr Anliegen: diesen wieder an die Menschen verteilen, über ihr System. Worüber Staaten seit Jahren diskutieren, will ChatGPT-Gründer Sam Altman mit eigener Kryptowährung einführen: ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Alles eine Frage des Vertrauens

Am Ende hängt der Erfolg des ambitionierten Projekts an einer kritischen Frage: Kann man Worldcoin und seinen Versprechen wirklich vertrauen? Ein Bericht vom MIT weckt erste Zweifel. Laut ihm rekrutierte Worldcoin die ersten 500.000 seiner mittlerweile fast zwei Millionen Nutzer in Schwellenländern. Vertreter des Unternehmens hätten arme Menschen mit Versprechen von Reichtum gelockt und getäuscht, um an ihre biometrischen Daten zu kommen. Sie sollen dabei auch “mehr personenbezogene Daten” gesammelt haben, “als sie zugaben”. Außerdem hätten sie “versäumt, eine sinnvolle Zustimmung” bei ihren Testnutzern einzuholen. Laut MIT könnte Worldcoin sogar gegen geltende Datenschutzgesetze verstoßen haben. Definitiv Skynet-Vibes.

“Dazu kann ich heute keinen Kommentar geben”, erklärt die Sprecherin vor Ort. Doch das Unternehmen hat uns ein Interview mit Alex Blania versprochen, dem Mitgründer von Worldcoin und CEO, ein deutscher Entwickler. Wer sich selbst ein Bild von Worldcoin machen möchte, kann sich auf Wunsch die Standorte der Orbs auf der App anzeigen lassen.