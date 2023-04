MiCA: Krypto-Verordnung ist verabschiedet

Ein Paukenschlag für den europäischen Krypto-Sektor: Die Markets in Crypto Assets regulation (kurz: MiCA) ist nun finalisiert und verabschiedet. Am 20. April stimmte das Europäische Parlament dem entsprechenden Entwurf zu. Durch die Verordnung soll für alle EU-Mitgliedsstaaten ein einheitlicher rechtlicher Rahmen für den Krypto-Sektor geschaffen werden.

Podcast

Volksbank: Filiale in Mittweida startet Edelmetall-NFTs

Beim Edelmetallkauf setzt die Volksbank in Mittweida zukünftig auf NFTs. Damit will die Bank mehr Transparenz schaffen und die eigentlichen Bestände an Edelmetallen dadurch verifizieren. Konkret nutzt man bei der Bank ein Foto des jeweiligen Edelmetalls mit zugeordneter Token-ID auf der Polygon-Blockchain.

Intel: Mining-Chipproduktion auf Eis gelegt

Nach nicht einmal einem Jahr in Produktion stellt der Mikrochiphersteller Intel die Herstellung seiner einst vielversprechenden Mining-Chips ein. Einem Bericht von Reuters zufolge gab ein Sprecher des Halbleiter-Giganten bekannt, die Entwicklung der Blockscale 1000er-Serie ASICs auf Eis gelegt zu haben.

Nike: Sneaker-Hersteller bringt neue NFT-Kollektion auf den Markt

Die “Our Force 1 (OF1)”-Kollektion soll den Sneaker-Klassiker Air Force 1 aus dem Hause Nike feiern. “OF1 feiert die ersten 50 Jahre von Nike und ist eine Hommage an die Kreativität und Vielseitigkeit des Air Force 1”, heißt es von dem Sportartikelhersteller. Die NFT-Kollektion ist jedoch nicht das erste Krypto-Projekt von Nike.

Gary Gensler: SEC-Chef muss sich vor Untersuchungsausschuss verantworten

Der Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses lud SEC-Chef Gary Gensler am 18. April zu einer Befragung ein. Es ging unter anderem um den FTX-Kollaps, aber auch um die Krypto-Offensive der Behörde. Pikant: Auf die Frage, ob Ethereum ein Wertpapier sei, wich der 65-Jährige mehrfach aus.

