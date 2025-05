Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Krypto-Steuer: So viel ändert sich 2025

Sie steht wieder an: die Steuererklärung. Bis zum 31. Juli 2025 müssen die meisten Bundesbürger ihre Angaben beim Finanzamt abgeben. Für Krypto-Anleger bringt dieses Jahr einige Neuerungen. Das Bundesfinanzministerium hatte dazu bereits im März ein neues Schreiben zu Krypto-Steuern herausgegeben.

Worauf genau ihr achten müsst, wie ihr immer auf der sicheren Seite bleibt und sogar einiges an Steuern sparen könnt, lest ihr hier: Vorsicht! So viel ändert sich bei der Krypto-Steuer 2025

FTX: Kommen 5 Mrd. USD in den Krypto-Markt?

FTX-Gläubiger sollen am 30. Mai mehr als 5 Milliarden US-Dollar aus der Konkursmasse der Krypto-Börse erhalten. Das geht aus einer Mitteilung des FTX Recovery Trust hervor. Die Ausschüttungen sind Teil der zweiten Phase des Sanierungsplans der FTX-Insolvenzverwalter.

Insgesamt sollen bis zu 16 Milliarden US-Dollar an geborgenen Geldern wieder an ehemalige Kunden und Geschäftspartner der kollabierten Krypto-Börse zurückfließen. Daraus erhofft sich die Krypto-Community einen neuen Liquiditätsschub, der die Kurse von Bitcoin und Co. befeuern könnte.

Coinbase: Krypto-Börse im Kreuzfeuer

Für Coinbase war es insgesamt eine ambivalente Woche. Einerseits schoss eigene Aktie (COIN) nach der Aufnahme der Krypto-Börse in den SP500 in neue Höhen. Andererseits sorgte ein gigantisches Datenleck für Unsicherheit bei den Kunden der Handelsplattform.

Zu allem Überfluss soll die SEC aktuell Ermittlungen gegen Coinbase angestoßen haben. Das berichtet die New York Times. Hintergrund ist der Börsengang im Jahr 2021. Der Krypto-Riese soll Nutzerzahlen künstlich aufgebläht haben.

US-Inflation sinkt: Weg frei für Zinssenkungen?

Weiteren Aufschwung für den Krypto-Markt könnte es aus den USA geben. Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlichte am Dienstag die aktuellen Zahlen zum Verbraucherpreisindex (CPI) für den April. Im Jahresvergleich liegt die Inflationsrate bei 2,3 Prozent. Erwartet wurde eine konstante Rate von 2,4 Prozent, wie auch schon im Vormonat.

Für die Federal Reserve könnten diese Zahlen Spielraum geben, um Zinsen zu senken. Eine lockerere Geldpolitik seitens der Fed gilt für viele Krypto-Analysten als Katalysator für die nächste Rallye am Markt. Ob das allerdings auch passiert, bleibt abzuwarten. Experten gaben zu bedenken, dass die Preisanstiege infolge der expansiven Zollpolitik der USA noch nicht eingepreist sein könnten.

Telegram macht “größten Darknet-Markt” dicht

Telegram hat eine große chinesische Darknet-Plattform geschlossen, die in Kryptobetrug und Cyberkriminalität verwickelt sein soll. Die Plattform mit dem Namen Haowang Guarantee erklärt auf ihrer Webseite: “Da Telegram alle unsere NFTs, Kanäle und Gruppen am 13. Mai 2025 blockiert hat, wird Haowang Guarantee von nun an den Betrieb einstellen.”

Die Plattform ermöglichte Transaktionen im Wert von etwa 27 Milliarden US-Dollar, vor allem mit dem Tether–Stablecoin USDT. Das belegen Daten des Analysedienstes Elliptic. Kriminelle konnten laut Daten von Elliptic auf Haowang Guarantee verschiedene Dienstleistungen kaufen, darunter gestohlene persönliche Daten sowie Deepfake-Software und gefälschte Ausweise.