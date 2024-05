Die Adoptionsrate von Kryptowährungen ist im weltweiten Vergleich sehr ungleich verteilt. Eine neue Studie liefert spannende Einblicke in die Top-Bitcoin-Nationen – und hält so manche Überraschung bereit.

Mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 2,4 Milliarden US-Dollar (USD) ist der Kryptospace längst kein Nischenphänomen mehr. Zwar ist die Adoption in Europa eher schleppend. Anderswo auf der Welt gehören Bitcoin, Ether, Tether und Co. aber längst zum Alltag. Eine neue Studie von Cryptocasinos zeigt jetzt, in welchen Ländern die meisten Krypto-Hodler leben – und wie sich die EU-Staaten schlagen.

Platz 1: Vereinigte Arabische Emirate

Damit hätte kaum jemand gerechnet: In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist die Krypto-Adoption nach Angaben der Studie weltweit am höchsten. 30 Prozent der Bevölkerung ist in Kryptowährungen investiert. Auch das Suchvolumen nach Keywords, die in Verbindung mit Kryptowährungen stehen, ist mit 1.415 auf 100.000 Anfragen bei Google am weltweit zweithöchsten. Nur in Singapur bemüht man die Suchmaschine in Bezug auf Kryptowährungen mehr.

Tatsächlich gelten die VAE als neuer Hotspot für Bitcoin Miner. Strom ist in dem Land subventioniert und daher günstig.

Zuletzt machte Bitpanda im Zusammenhang mit Dubai von sich reden. Die Wiener Bitcoin-Börse vermeldete die Expansion in die Emirate.

Platz 2: Vietnam

Laut der Studie von Cryptocasinos halten 20 Millionen Vietnamesinnen und Vietnamesen Kryptowährungen wie Bitcoin; das sind rund 21 Prozent der Bevölkerung. Außerdem stammen 6,3 Prozent des Webtraffics auf Binance aus Vietnam.

Einer der Hauptgründe für die hohe Krypto-Adoption ist das laxe Maß an Regulierung in dem Land. Krypto-Besitz ist in Vietnam steuerfrei möglich.

Platz 3: USA

Auch ein westliches Industrieland hat es aufs Siegertreppchen der Top-Krypto-Nationen geschafft. In den USA sind laut Studie immerhin 15,6 Prozent der Bevölkerung im Besitz von Kryptowährungen. Auch das Krypto-Suchvolumen ist mit 1.014 Anfragen zu Krypto je 100.000 bemerkenswert hoch.

Und das, obwohl SEC-Chef Gary Gensler alles daran setzt, der aufstrebenden Branche den Garaus zu machen.

Amerikaner besuchten Coinbase im März über 48 Millionen mal, was 59 Prozent des Website-Traffics ausmacht. Die USA machten auch 23,3 Prozent des Traffics auf Kraken aus, was zeigt, dass die USA Krypto aktiv annehmen und über diese Börsen investieren,

heißt es in der Studie.

Platz 4: Singapur

Abgesehen vom guten Wetter, muss es ja einen Grund gegeben haben, wieso Julian Hosp seinerzeit nach Singapur ausgewandert ist. Mit elf Prozent Krypto-Adoption schafft es der Stadtstaat zwar nicht mehr aufs Siegertreppchen. Dennoch ist der Finanzhub vorne mit dabei.

Neben den Hosp-Unternehmen siedeln sich auch Global Player wie Coinbase in Singapur an.

Platz 5: Ukraine

Über zehn Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer halten BTC und Co. Außerdem stammen laut der Cryptocasino-Studie 4,8 Prozent des Binance-Traffics aus der Ukraine.

Die hohe Krypto-Adoption ist auch hausgemacht. Die Regierung arbeitet aktiv an der Integration des Sektors in die Wirtschaft des Landes. Krypto soll beim Wiederaufbau eine entscheidende Rolle spielen. Der stellvertretende Digitalminister der Ukraine, Alex Bornyakov, erklärt im Gespräch mit BTC-ECHO: “Vor allem Peer-to-Peer-Zahlungen sind in Zeiten des Krieges immer beliebter geworden. Die Bürger unterstützen Freunde, Familie oder das Militär mit Kryptowährungen.”

Und die EU?

Die Europäische Union will sich als Krypto-freundliche Region etablieren. Mit der MiCA-Verordnung erließ das Staatenbündnis vergangenes Jahr einheitliche Regeln für den Sektor. Dabei war zeitweise ein Komplettverbot für Proof-of-Work-Kryptowährungen wie Bitcoin im Gespräch. In das finale Dokument schaffte man es aber nicht. Stattdessen gibt die MiCA nun Lizenz- und Whitepaper-Pflichten für Anbieter vor, regelt die Rücklagenbildung beispielsweise bei Stablecoins und verpflichtet Unternehmen zur strikten Trennung zwischen Kunden- und Firmen-Assets. Aktuell werden die Regeln umgesetzt. Der Prozess soll spätesten 2025 abgeschlossen sein.

Adoptions-technisch macht sich dieser Schritt aber noch nicht so richtig bemerkbar. Immerhin: Mit 5,8 Prozent Adoptionsrate ist Deutschland das stärkste EU-Land. Dicht gefolgt von Frankreich, das auf 4,7 Prozent kommt.