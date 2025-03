Korruption mit Krypto: So bereichert sich die Trump-Regierung

Korruption mit Krypto: So bereichert sich die Trump-Regierung

In diesem Artikel erfährst du: Warum Trump-Coin zu Korruption einlädt

Die zweifelhafte Beziehung zwischen Trump und Justin Sun

Die fragwürdigen Krypto-Verflechtungen des US-Handelsministers

Verdachtsfälle von Insider-Trading in Bezug zu Trump

Vom Krieg gegen Krypto unter Biden zum Traum der großen Krypto-Nation: Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten versprach einen radikalen und positiven Richtungswechsel für die Branche – vor allem durch den Vorstoß für klarere und fairere Gesetze. Doch was nach knapp zwei Monaten im Amt immer mehr ins Rampenlicht rückt, sind Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit Kryptowährungen innerhalb der Trump-Regierung. Donald Trump, seine Sprösslinge und Minister scheinen keine Möglichkeit auszulassen, sich selbst zu bereichern. “Dieses Weiße Haus ist auf dem besten Weg, die korrupteste Regierung in der Geschichte dieses Landes zu werden”, warnte der demokratische US-Senator Chris Murphy vor wenigen Tagen in einer Rede auf dem Kapitol. Natürlich ist eine solche Aussage des politischen Gegners mit Vorsicht zu genießen. Doch die Anzeichen für Korruption im Weißen Haus verdichten sich – und auch Krypto spielt dabei eine fragwürdige Rolle. Die Folge: ein massiver Reputationsschaden für die gesamte Branche. Die schlimmsten Verdachtsfälle der ersten acht Wochen.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.