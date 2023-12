“We are so back” ist wohl das Meme der Stunde. Krypto ist zurück und der Bullrun beginnt, so die allgemeine Stimmung. Und zwar mit Furor: Bitcoin schließt das Jahr als zweitbestes Asset nach Nvidia ab, mit einem Plus von rund 160 Prozent. Solana sprengte mit fast 1.000 Prozent Plus alle Erwartungen.

Zusätzliche Stimmungsmacher: das lang erwartete Halving von Bitcoin steht April 2024 bevor und korrelierte in der Vergangenheit immer mit Preissteigerungen. Milliardenschwere Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs der Wall Street sollen kommen, vermutlich schon ab Januar 2024.

Die Prognosen für die Kurse der Zukunft lauten vielerorts längst: Wer bietet mehr? Das Stimmungsbarometer steht auf Gier. Kommt er also jetzt, der lang ersehnte Bullrun? Das meinen Marktanalysten und Trader gegenüber BTC-ECHO.